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Воробьев оценил программу благоустройства парков
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Воробьев оценил программу благоустройства парков 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Подмосковье продолжат программу благоустройства городских парков, эту работу активно поддерживают жители, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 25 июля.
«У нас большая программа благоустройства парков. Конечно, популярность этой программы очевидна. Поэтому будем продолжать чистить, преображать наши городские парки», — сказал Воробьев.
Он подчеркнул, что на благоустройство парков власти выделяют достаточно средств. «Каждый город у нас имеет программу благоустройства парков. Сейчас их уже под сотню», — подчеркнул он.
Ранее в среду губернатор оценил реконструкцию парка «Пехорка» в Балашихе, где завершается второй этап работ. По его словам, в парке уже сейчас есть все необходимое для отличного отдыха. Кроме того, на территории есть возможность заняться спортом.
21 июня глава региона проверил, как идет строительство парка «Фабричный пруд» в Реутове. Он положительно оценил увиденное: в парке сделали велодорожки, расчистили пруд, установили детскую площадку.
В декабре прошлого года Московская область вошла в пятерку лучших регионов России по учету мнения граждан при реализации проектов по благоустройству территорий.
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