Воробьев оценил программу благоустройства парков

Подмосковье продолжат программу благоустройства городских парков, эту работу активно поддерживают жители, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев . Его слова приводятся на сайте регионального правительства в среду, 25 июля.

«У нас большая программа благоустройства парков. Конечно, популярность этой программы очевидна. Поэтому будем продолжать чистить, преображать наши городские парки», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что на благоустройство парков власти выделяют достаточно средств. «Каждый город у нас имеет программу благоустройства парков. Сейчас их уже под сотню», — подчеркнул он.

Ранее в среду губернатор оценил реконструкцию парка «Пехорка» в Балашихе , где завершается второй этап работ. По его словам, в парке уже сейчас есть все необходимое для отличного отдыха. Кроме того, на территории есть возможность заняться спортом.

21 июня глава региона проверил, как идет строительство парка «Фабричный пруд» в Реутове . Он положительно оценил увиденное: в парке сделали велодорожки, расчистили пруд, установили детскую площадку.