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Саратовское правительство подумает о трудоустройстве игнорируемых работодателями жителей
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Саратовское правительство подумает о трудоустройстве игнорируемых работодателями жителей 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Завтра, 26 июля, состоится заседание правительства Саратовской области, в повестке которого будет вопрос о реализации мероприятий по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Об этом сегодня, 25 июля, сообщает пресс-служба губернатора области.
Помимо этого, в повестке дня значатся вопросы о вводе жилья на территории региона за 1-е полугодие текущего года и задачах в этой сфере на 2-е полугодие, а также о проведении лесокультурных работ на землях лесного фонда области в 2018 году. Перед началом заседания во дворе комплекса правительственных зданий губернатор Валерий Радаев вручит представителям муниципальных районов мобильные медицинские комплексы.
Отметим, что неделю назад, 19 июля, Госдума в первом чтении приняла законопроект о пенсионной реформе, который предусматривает постепенное, начиная с 2019 года, повышение в России возраста выхода на пенсию, пока он не достигнет 63 лет для женщин в 2034 году и 65 лет для мужчин в 2028 году. Таким образом, пенсионный возраст для мужчин в итоге должен быть повышен на пять лет, для женщин — на восемь лет.
Ранее сообщалось, что в интернете набирает популярность видео, на котором женщина, которая представляется как 59-летняя московская пенсионерка, рассуждает о сложности поиска работы в ее возрасте и обвиняет президента РФ Владимира Путина в обмане россиян.
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