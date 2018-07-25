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В перинатальном центре Савеловского провели день открытых дверей
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В перинатальном центре Савеловского провели день открытых дверей 

Управа района Савеловский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В перинатальном центре при ГКБ № 24, который расположен в 4-м Вятском переулке, провели последний перед летними каникулами день открытых дверей.
Об этом рассказали в администрации учреждения здравоохранения.
— День открытых дверей был посвящен теме «Роддом шаг за шагом». Мы рассказали о том, что происходит в нашем перинатальном центре после того, как звучит фраза «вы рожаете…», — поделился представитель администрации.
Следующий день открытых дверей состоится 15 августа.
Адрес перинатального центра: 4-й Вятский пер., д. 39. (мю)
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