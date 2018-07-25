Косачев: появление новых военных систем у границ РФ повлечет ответную реакцию

"Страны-новички [вступающие в НАТО] включаются в разного рода программы, нацеленные на сдерживание России . Наиболее наглядный пример — это развитие европейской системы противоракетной обороны", — сказал он. «Все это будет создавать дополнительные линии напряженности на Южном Кавказе, все это, безусловно, будет означать встречное ответное военное планирование со стороны Российской Федерации. Это ни для кого не должно быть секретом, это ни для кого не должно быть неожиданностью», — продолжил сенатор.

По словам Косачева, появление новых военных систем в непосредственной близости от российских границ повлечет принятие мер «в полном объеме». «Это должно быть хорошо понятно нашим грузинским партнерам», — резюмировал он.