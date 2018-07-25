С 1 августа пенсионеры смогут ездить в пригородных поездах бесплатно

Около 1,6 миллиона москвичей из числа льготных категорий граждан могут бесплатно ездить в пригородных поездах с 1 августа 2018 года, сообщает портал Мэра и Правительства Москвы

Так, на бесплатный проезд могут рассчитывать пенсионеры, почетные доноры, один из родителей многодетной семьи, родители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также опекуны, воспитывающие ребенка-сироту. Для бесплатного проезда в электричках необходима только социальная карта. Льготникам нужно обратиться в пригородную кассу железнодорожного вокзала, где карту особым образом закодируют.

После этого оформлять бесплатный билет по социальной карте можно будет в любой пригородной кассе вокзала либо с помощью билетопечатающих автоматов. При этом необходимо будет оформлять разовые билеты для каждой поездки в одну или обе стороны (в день поездки или раньше, но не более чем за 10 суток до даты отправления поезда).