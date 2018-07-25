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Промсвязьбанк готов к диалогу с собственником рудника, где из-за задержки зарплат голодают шахтеры
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Промсвязьбанк готов к диалогу с собственником рудника, где из-за задержки зарплат голодают шахтеры 

Банки.ру 1 час назад
Промсвязьбанк готов вести диалог с собственником золотодобывающего Дарасунского рудника в Забайкальском крае, где шахтеры объявили голодовку из-за задержки зарплат. Об этом в среду сообщила пресс-служба кредитной организации.
Во вторник 92 работника рудника объявили о приостановке работы из-за невыплаты им зарплаты с мая. Изначально о начале голодовки руководство уведомили 33 шахтера, затем число участников голодовки возросло до 80. При этом власти региона сообщали, что проблемы на руднике связаны со сменой команды Промсвязьбанка, который кредитует собственника предприятия — группу компаний «Урюмкан».
«Промсвязьбанк никогда не финансировал проект «Дарасунский рудник» группы компаний «Урюмкан». В рамках текущих кредитных договоров банк выполняет все свои обязательства», — подчеркнули в банке.
В пресс-службе отметили, что банк финансировал инвестиционный проект по строительству золотоизвлекательной фабрики «Дархан», который успешно работает. По этому проекту все обязательства со стороны кредитной организации и со стороны предприятия выполняются, подчеркивается в сообщении.
«При этом банк готов вести конструктивный диалог и совместно с собственниками Группы компаний «Урюмкан» найти оптимальное решение проблемы», — говорится в сообщении.
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