В Новокуйбышевске отремонтируют мост на ул. Дзержинского

Так, в Красноармейском районе ищут две компании. Одна из них до 1 сентября этого года отремонтирует дворовые проезды и автомобильные парковки в поселке Чапаевский. Другая восстановит дороги в сельском поселении Колывань. Работы будут вести по улицам Набережной, Лиманской, 43, Молодежной, 17 и 19, Советской и Пушкина. Ремонт завершат 15 сентября. Ремонт оценен на общую сумму в 4,4 млн рублей. Подрядчиков определят 6 августа.

В Челно-Вершинском районе направят 3,3 млн руб. на восстановление шести дорог в райцентре. В течение 30 дней со дня подписания договора подрядная организация отремонтирует дорожное покрытие на участках по улицам Солнечной, Центральной, Аэродромной, Граничной, Демократической и Цветочной, а также в проулке от Аэродромной до Солнечной. Итоги аукциона подведут 13 августа.

В Похвистневском районе компания, которую определят 6 августа, обязуется привести в порядок улично-дорожную сеть в сельском поселении Рысайкино. На это выделят 1,7 млн руб. из бюджета сельского поселения. Деньги пойдут на ремонт дорог в селе Рысайкино по улицам Набережной — от дома № 38 до пересечения с ул. Рыбака (0,8 км), Садовой — от дома №21 до дома №13г и до пересечения с ул. Ижедерова (0,4 км), участок от ул. Ижедерова до ул. Набережной (0,2 км), а также в селе Султангулово от ул. Чапаева по ул. Победа до дома №24 (0,4 км), от ул. Победы, 24 до ФАП и до пересечения с ул. Чапаева (0,2 км). Работы планируется завершить в течение 60 дней с момента подписания контракта.