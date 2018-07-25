Архитектор Олег Владимиров о застройке исторического центра Ульяновска

В обществе давно и бурно спорят, можно ли строить в историческом центре Ульяновска . И как строить, если можно? Приглашаем читателей « АиФ » к обсуждению этой темы. А сегодня представляем точку зрения архитектора Олега Владимирова.

Проблемы, возникающие в Ульяновске при строительстве в историческом центре города, не уникальны. И в других городах России особое внимание жителей привлечено к конфликтам между бизнесом и государством. Бизнес пытается строить в исторической среде. Государство пытается создать условия для сохранения культурно-исторического наследия. Получается коряво — постоянно возникают острые ситуации. Нам эти конфликты кажутся чем-то новым. На самом деле в капиталистической социально-экономической системе способы взаимодействия между бизнесом и государством давно изучены и опробованы.

Первый вариант

Государство создаёт жесточайшие регламенты для особо охраняемых территорий и объектов культурного наследия. Не допускается ничего, кроме научной реставрации. Создаются условия, в которых частные инвестиции практически невозможны.

Последствия:

1. В таких условиях хозяйственной деятельностью может заниматься только государство. Пример: музей-заповедник А. С. Пушкина в Болдино. Его территория огорожена, на ней нету ни жилья, ни кафе, только государственные музеи и выставочные залы. Поскольку у государства нет цели извлечения прибыли, некоторые особо ценные объекты и целые комплексы удаётся сохранить практически в подлинном виде.

2. На охраняемых территориях смешанного использования, где есть и музеи, и бизнес, и жильё, объекты, находящиеся в частной собственности, не отвечающие современным требованиям эксплуатации, приходят в упадок. Эксплуатировать их нельзя, адаптировать к современным требованиям — тоже. Как следствие, начинаются «случайные» протечки и пожары с целью расчистки земельного участка под новое строительство. В лучшем случае такие здания стоят заброшенными. Создаётся впечатление, что исторический центр деградирует.

3. Любые попытки инвестирования останавливаются прокурорскими проверками, судами и агрессивным информационным фоном.

4. В итоге происходит потеря значительной части исторического наследия по простой причине — нет ни одного государства в мире, у которого на эти цели хватило бы собственных ресурсов без привлечения частных инвестиций. Ни один городской бюджет не потянет реставрацию и содержание сотен и тысяч объектов культурного наследия.

Второй вариант

Государство даёт полную свободу бизнесу. Все регламенты носят формальный рамочный характер, не затрагивая сути сохранения исторической среды. Все процедуры согласования (экспертные советы, градостроительные советы и т.п.) объявляются административными барьерами и ликвидируются. Представители профессиональных сообществ ни местные, ни федеральные (историки, краеведы, реставраторы, архитекторы) практически не влияют на процессы, позволяющие рационально использовать объекты культурно-исторического наследия.

Последствия:

1. На первом этапе происходит бурное, хаотичное развитие бизнеса на фоне масштабного сноса исторической застройки. На втором этапе происходит снос целыми кварталами.

2. Постройки, как беспорядочные нагромождения, создают дисгармоничную среду. Происходит культурная деградация городского пространства.

3. Потеря значительной части исторического наследия по причине отсутствия у бизнеса внутренней потребности что-то сохранять. В условиях жёсткой конкуренции проще снести и построить новое, простое и коммерчески эффективное здание, а не реставрировать какой-нибудь одноэтажный полуразвалившийся деревянный домик.

Третий вариант

Государство тонко настраивает регламенты по каждому конкретному участку методами мастер— планирования территории и архитектурного концептуального проектирования. Создаются специальные программы по сохранению культурного наследия. Одна из целей таких программ — привлечение частных инвестиций. Пример — муниципальная программа «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2014 — 2018 гг. Экспертное сообщество в виде экспертных, градостроительных, архитектурных советов активно включается в работу. Его решения принимаются во внимание органами государственного управления. Жёсткий контроль над соблюдением принятых решений осуществляется на всех этапах строительства.

Последствия:

1. В этой ситуации сохраняется дух исторической городской среды, постепенно улучшается её качество.

2. В условиях некоторого смягчения требований происходит адаптация (приспособление) зданий с признаками объектов культурного наследия к современному использованию.