Бампер своими руками на машину: как сделать, тюнинг, покраска, фото, видео

Тюнинг бампера является одной из наиболее популярных и востребованных процедур среди многих автолюбителей. Она даёт возможность кардинально преобразовать внешний вид машины, что обычный серийный автомобиль превращает в эксклюзивное средство передвижения. В нынешней экономической ситуации выполнить тюнинг у профессиональных дизайнеров является удовольствием не из дешёвых, поэтому многие автовладельцы самостоятельно переоборудуют собственные автомобили. В данной статье подробно рассмотрим, как изготовить бампер самостоятельно, а также поделимся главными секретами успешного выполнения таких работ.

Зачем делать тюнинг бампера ПреимуществаНедостаткиИзготовление бампера своими руками Материалы и инструментыПошаговая инструкция Как аккуратно покрасить деталь Дополнительные элементы тюнинга$ ('.index-post.contents').toggleClass ('hide-text', localStorage.getItem ('hide-contents') === '1')

Зачем делать тюнинг бампера

С тюнингованными автомобилями встречался каждый из нас, при этом наиболее ярким и показательным модернизациям подвластны исключительно бамперы.

В то время когда эта часть авто для многих владельцев машин становится гордостью, для большинства рядовых пешеходов и автомобилистов она является поводом многих споров о нецелесообразной трате средств. На самом деле, переоборудование бампера имеет в себе чётко поставленную цель.

Знаете ли вы? Первый в мире автомобиль был создан в 1672 году в Китае фламандским учёным Фердинандом Вербистом. Агрегат работал на паровом двигателе, однако перевозить мог лишь собственный вес, поэтому использовался китайским императором Чжэн Цзин только как игрушка.

Наиболее часто тюнинг выполняется для:

придания машине индивидуальности — автомобилестроение представляет собой конвейерное производство, выпускающее тысячи одинаковых машин. В свою очередь, переоборудование даёт возможность создать индивидуальный образ машины, а также проявить свои художественные вкусы;получения статусности — красивые и яркие машины всегда приносят своим владельцам огромную популярность. Такие транспортные средства никогда не остаются незамеченными, что часто помогает владельцам авто повысить свой авторитет и значимость в обществе;улучшения аэродинамических способностей авто — необычная форма бампера довольно часто придаёт машине не только агрессивность, но и помогает уменьшить сопротивление воздуха во время набора скорости, поэтому для многих автолюбителей тюнинг становится способом улучшить скоростные характеристики авто, что достаточно важно для всех любителей скоростного движения;ремонта — бамперы являются наиболее уязвимой точкой любого автотранспортного средства. Кроме механических повреждений, на них действуют постоянные колебания температур, а также вода и прочие агрессивные вещества. Со временем всё это приводит к разрушению материалов, что наиболее часто компенсируется при помощи тюнинга.

Преимущества

К основным преимуществам тюнингованного бампера можно отнести:

индивидуальный дизайн;улучшенные аэродинамические способности;повышенную прочность (относительно заводских).

Недостатки

Недостатков у таких модификаций немного, но они всё-таки существуют:

переоборудование авто требует огромного времени и немалых затрат;видоизменённая форма кузова требует обязательной регистрации в правоохранительных органах;при повреждении такие конструкции тяжело поддаются ремонту.

Знаете ли вы? Самым большим автомобилем в мире считается произведённый в Германии самосвал Liebherr T 282B. Общий вес пустого грузовика составляет около 220 тонн, при этом кузов может перевозить грузы общим весом до 360 тонн.

Изготовление бампера своими руками

Бампер, созданный по индивидуальному проекту, является распространённым требованием многих автомобилистов, поэтому вопрос о том, как его сделать и из чего, является достаточно обговариваемым на многих форумах.

Благодаря современным технологиям создать его можно из наиболее распространённых строительных материалов из ближайшего хозяйственного магазина. При этом обязательно следует помнить о том, что решение таких задач не терпит ошибок, поэтому к работам нужно приступать со всей строгостью.

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Материалы и инструменты

Для тюнинга понадобятся такие материалы:

пенопластовые листы марки ПСБ-35 — 1–2 листа;монтажная пена — 2–3 баллона;стекловолокно — 2 пачки;эпоксидная смола — 1 кг;клей на основе эпоксидной смолы — 100 мл;

малярный скотч — 2–5 шт. ;наждачная бумага Р80 — 1 м;монтажная рейка 50х50 мм — 1 шт. ;комплект сменных лезвий для канцелярского ножа — 1 уп. ;автомобильная шпатлёвка — 1–2 кг;автомобильная грунтовка — 1 л;растворитель или бензин — 1л.

Также в работе не обойтись и без следующих инструментов:

пистолет для монтажной пены — 1 шт. ;ножовка по дереву — 1 шт. ;

канцелярский нож — 1шт. ;кисть для покраски 30 мм — 3 шт. ;шпатель 50 мм — 1 шт. ;чистые ёмкости (1–3 л) — 2 шт.

Пошаговая инструкция

Изготовления бампера с нуля является не только трудоёмким, но и достаточно сложным процессом. В заводских условиях такие детали производят при помощи специального оборудования, которое в свободной продаже практически не встречается.

Поэтому наиболее часто новый бампер в домашних условиях изготавливают на основе старого. Полученная конструкция отличается не только эффектным внешним видом, но и лёгкостью.

Важно! Перед началом работ обязательно нужно определиться с формой и размерами будущего изделия, это поможет избежать возможных дополнительных затрат на материалы в ходе рабочего процесса.

Основные этапы преобразования заводского бампера:

Тщательно очистите поверхность бампера от загрязнителей и обезжирьте растворителем. Разрежьте монтажную рейку на ровные отрезки длиной в 10–15 см. Полученные брусочки выложите на пол прямо под бампером. При этом они должны максимально точно повторять нижнюю часть будущего изделия. Обклейте малярным скотчем поверхность бампера и монтажной рейки. В промежутки между бампером и монтажной рейкой положите кусочки пенопласта. Нанесите на бампер поверх малярного скотча монтажную пену в несколько слоёв. При этом полученная заготовка должна по максимуму напоминать желаемую форму будущего изделия. Если требуется нанести чрезмерно толстый слой пены, такие участки можно заполнить кусочками пенопласта. После того как монтажная пена высохнет, при помощи канцелярского ножа придайте черновой заготовке желаемую форму и тщательно отшлифуйте её при помощи наждачной бумаги. Если обработка заготовки вызвала её чрезмерную деформацию, такие участки нужно заново заполнить монтажной пеной и обработать. Тщательно обклейте полученное изделие малярным скотчем. На полученную черновую форму нанесите эпоксидную смолу, а поверх устелить стекловолокно. При этом каждый разрез должен идти внахлёст не менее чем на 1–2 см. Нанесите ещё несколько слоёв из стекловолокна, а финальный слой тщательно промажьте эпоксидной смолой. Оставьте заготовку для застывания на несколько часов. После того как эпоксидная смола полностью высохнет, аккуратно отделите стекловолокно с застывшей пеной, а затем полностью очистите полученную форму от монтажной пены и пенопласта. Нанесите на заготовку из стекловолокна грунтовку и дайте ей высохнуть. Выровняйте форму при помощи шпатлёвки, при этом количество слоёв этого материала может быть неограниченно. Когда шпатлёвка высохнет, отшлифуйте наждачной бумагой форму. Приклейте заготовку к бамперу при помощи эпоксидного клея. Теперь можно приступать к покраске.

Видео: основные этапы преобразования заводского бампера

Как аккуратно покрасить деталь

После того как старый бампер приобрёл новую форму, можно приступать к не менее важному этапу, нежели его создание, — к покраске. Для этого изделие нужно снять с автомобиля и закрепить на какой-нибудь устойчивой подставке.

Важно! Чтобы избежать оседания пыли на покрашенный бампер, пол и близлежащие предметы в зоне покраски нужно тщательно обработать слабоконцентрированным мыльным раствором.

Красят детали в специальном помещении, но если у вас его нет, провести процедуру можно и на открытом воздухе. Наиболее благоприятной для этого погодой считается тёплый солнечный день, так как чрезмерная влажность и низкие температуры губительно сказываются на конечном результате покраски.

Кроме того, обязательным условием качественного результата является отсутствие в зоне покраски:

насекомых;домашних животных;маленьких детей;мелкого мусора.

Краску наносят несколькими слоями, в противном случае равномерного оттенка добиться будет тяжело. Основой для краски служит автомобильный грунт, который наносится на деталь за 1–2 дня до покраски, а финальным — специальный лак, укрепляющий поверхность. Для такой работы наиболее часто используют пульверизатор, оснащённый электрокомпрессором. Кисточкой покраску не проводят, так как это приведёт к неравномерному нанесению краски.

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Если на деталь нужно нанести рисунок либо выполнить защитную линию, для этого пользуются малярным скотчем. Но иногда бывают ситуации, когда покраску проводят, не снимая бампер с автомобиля, в таком случае малярного скотча будет недостаточно. Чтобы избежать попадания краски на другие части кузова, машину укрывают тонкой полиэтиленовой плёнкой либо старыми газетами в 1–2 слоя.

Видео: покраска бампера своими руками

Дополнительные элементы тюнинга

Достаточно часто видоизменение формы бампера автомобиля является только лишь первой ступенью в переоборудовании этой зоны автомобиля. Чтобы повысить индивидуальность машины и улучшить её внешний вид, в неё часто монтируются всевозможные дополнительные аксессуары, которые играют как эстетическую, так и функциональную роль. Изготовить их можно самостоятельно, но лучше всего воспользоваться недорогими заводскими деталями.

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Наиболее популярными из таких элементов можно назвать:

дополнительные фары либо габаритные огни;

неоновую подсветку;

антитуманные фары;

боковые декоративные решётки;

передние декоративные решётки;

отражатели габаритных фонарей;

накладки буксирной проушины;

всевозможные декоративные вставки из пенопласта либо пластика;

воздухозаборники;

декоративные перемычки.

Тюнинг — это одна из наиболее важных и распространённых процедур среди автомобилистов любого поколения. Она даёт возможность улучшить внешний вид машины, а также придать ей новые аэродинамические возможности. Сегодня создать новый бампер можно при помощи недорогих материалов и подручных инструментов.

Однако такая работа требует не только чувства вкуса и высоких художественных способностей, но и внимания к деталям, а также терпения. В противном случае конечные затраты могут не оправдать желаемых результатов.