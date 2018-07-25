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На встрече с Габдрахмановым бизнесмены интересовались поддержкой малых предприятий
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На встрече с Габдрахмановым бизнесмены интересовались поддержкой малых предприятий 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Представители подмосковного бизнеса подняли вопрос о новых способах поддержки малого предпринимательства в ходе встречи с вице-губернатором Московской области Ильдаром Габдрахмановым, сообщила журналистам в среду заместитель министра имущественных отношений региона Наталья Адигамова.
Рабочая встреча Габдрахманова с представителями бизнеса прошла в среду в доме правительства Московской области.
«Сегодня прошла очередная встреча вице-губернатора с представителями бизнеса. На этой встрече больше вопросов было посвящено новым способам поддержки малого предпринимательства, а также инновационным областям, которые развиваются в Московской области», — сказала Адигамова.
Она добавила, что большую часть вопросов предпринимателей подмосковные власти решают в положительную сторону, что отмечает и сам бизнес.
«Безусловно, есть вопросы, и где-то, наверное, возникает путь решения проблемы, не совсем удобный для заявителя, но иногда это единственный способ для развития или сохранения бизнеса», — отметила Адигамова.
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