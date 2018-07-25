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Туристические улицы Москвы стали лидерами по заполняемости арендаторами
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Туристические улицы Москвы стали лидерами по заполняемости арендаторами 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 25 июл — РИА Недвижимость. Тверская, Арбат и Кузнецкий Мост лидируют по итогам первого полугодия среди торговых улиц Москвы по темпам заполняемости арендаторами, сообщила консалтинговая компания JLL.
По данным компании, доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы снизилась на 1 процентный пункт и достигла четырехлетнего минимума в 8%.
"Наибольшее изменение произошло на Тверской, где показатель уменьшился до 4,5% (на 3,8 процентных пункта) за счет появления новых магазинов электроники и товаров для дома, а также продуктовых супермаркетов. Теперь Тверская входит в тройку центральных торговых коридоров Москвы с минимальным количеством свободных помещений, занимая в нем второе место (между Мясницкой и Покровкой)", — говорится в сообщении JLL.
Как отмечается в нем, на Арбате и Кузнецком Мосту показатель вакантности снизился на 3,2 и 3,1 процентных пункта — до 5,2% и 9,7% соответственно. В этих локациях преимущественно открывались кафе и рестораны, а также фэшн-ритейлеры.
Прошедший чемпионат мира по футболу, по данным компании, в силу своей краткосрочности в большей степени повлиял на обороты существующих арендаторов, чем на вакантность или ставки аренды.
"На Никольской улице в дни чемпионата товарооборот некоторых операторов общественного питания увеличился в несколько раз, но это не отразилось на доле свободных помещений, которая здесь и так находится на минимальном уровне уже на протяжении года. Кроме того, основная часть арендаторов центральных торговых коридоров столицы имеет долгосрочные договоры аренды", — подчеркивается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что помимо основных туристических улиц, арендаторы продолжают заполнять Садовое кольцо, показатели которого восстанавливаются после завершения реконструкции. Здесь вакантность снизилась, по подсчетам компании, на 2,3 процентных пункта — до 9,5%.
В структуре спроса на рынке центрального стрит-ритейла продолжают лидировать кафе и рестораны: на них, по оценке JJL, пришлась практически половина (47%) от общего полугодового объема заявок. Таким образом, по итогам шести месяцев доля операторов общественного питания в структуре арендаторов центральных торговых коридоров Москвы выросла до 34%, говорится в сообщении.
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