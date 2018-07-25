Встреча главы управы Бабушкинского района Сергея Аганеева с жителями состоится 1 августа

— На повестке дня две темы: «О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов» и «О работе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», — уточнили в орготделе.

На встрече будут присутствовать специалисты из различных отделов управы и местного «Жилищника». После выступлений докладчиков жители смогут задать представителям районных властей любые интересующие их вопросы.

Встреча начнется в 19.00 по адресу ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп. 1. Приглашаются все желающие. (ис)