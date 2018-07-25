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Технологичное «послание в бутылке» заранее предупредит о наводнении
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Технологичное «послание в бутылке» заранее предупредит о наводнении 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Инженеры-механики из Квинсленда разработали речное устройство Drifter, предупреждающее об угрозе наводнения, появлении сточных вод или цветении водорослей. Оно выглядит, как простая трубка из ПВХ, оснащенная датчиками, которые передают данные о качестве и скорости воды в режиме реального времени. Умные трубки могут стать альтернативой стандартным стационарным датчикам мониторинга наводнений, которые используются сейчас. В отличие от них Дрифтеры более мобильны и их можно забросить в любой участок водоема, в том числе с вертолета.
Данные в режиме реального времени передаются через Bluetooth и сотовые сети с помощью SIM-карты, а GPS-датчик показывает точное местоположение устройства. Это позволяет быстро находить места, где возникает угроза затопления.
В настоящее время проводятся полевые испытания плавающих и стационарных Дрифтеров для измерения рН воды, ее мутности, солености, температуры и содержания кислорода. Устройство можно легко переориентировать для проведения замеров в сельском хозяйстве и в сфере утилизации отходов.
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