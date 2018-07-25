В Нижневартовске дорожная компания выплатила сотрудникам 20 миллионов рублей долгов по зарплате

Нижневартовске дорожное предприятие «ЛМКстрой» погасило 20 миллионов долгов по зарплатам перед сотрудниками. Работники предприятия полцчили свои деньги после вмешательства прокуратуры «В интересах работников направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены… В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Уголовное дело возбужденное в отношении руководителя предприятия по статье «невыплата заработной платы», направлено в суд. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ и части 7 статьи 5.27 КоАП РФ и оштрафовано на 90 тысяч рублей. кроме того обществу назначен штраф за предоставление в органы статистики сведений о наличии задолженности по заработной плате.