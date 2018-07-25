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В Нижневартовске дорожная компания выплатила сотрудникам 20 миллионов рублей долгов по зарплате
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В Нижневартовске дорожная компания выплатила сотрудникам 20 миллионов рублей долгов по зарплате 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Нижневартовске дорожное предприятие «ЛМКстрой» погасило 20 миллионов долгов по зарплатам перед сотрудниками. Работники предприятия полцчили свои деньги после вмешательства прокуратуры.
«В интересах работников направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов, которые рассмотрены и удовлетворены… В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме», — сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
Уголовное дело возбужденное в отношении руководителя предприятия по статье «невыплата заработной платы», направлено в суд.
Юридическое лицо привлечено к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ и части 7 статьи 5.27 КоАП РФ и оштрафовано на 90 тысяч рублей. кроме того обществу назначен штраф за предоставление в органы статистики сведений о наличии задолженности по заработной плате.
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