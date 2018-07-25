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Ученые Архангельска создали генетический каталог моллюсков-прудовиков
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Ученые Архангельска создали генетический каталог моллюсков-прудовиков 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. /ТАСС/. Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН (ФИЦКИА РАН) и Северного Арктического федерального университета (Архангельск) создали генетический каталог моллюсков-прудовиков, которые являются переносчиками гельминтов (червей-паразитов). Как рассказал ТАСС врио директора ФИЦКИА РАН и заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики САФУ Иван Болотов, при этом был открыт новый род прудовиков, найденный в высокогорьях Тибета.
Как уточнил Болотов, их данные помогут в работе паразитологам. «Не было устоявшейся систематизации прудовиков, что создавало сложности в работе паразитологов — было трудно оценить, являются ли обитатели водоемов в тех или иных странах переносчиками гельминтов. Сложно было оценить риски купания в водоемах без знания, живут ли там промежуточные хозяева паразитов. Теперь есть надежная база для работы паразитологов и медицинских работников во многих странах мира, в том числе в России», — сказал он.
Работа над проектом велась 15 лет.
"Моллюски-прудовики очень значимы для человека, они являются переносчиками гельминтов, таких как печеночный сосальщик, шистосомы — эти черви-паразиты не могут развиваться без промежуточного хозяина, каковым является прудовик. По прудовикам была неясна их систематика, и мы применили молекулярно-генетический метод к прудовикам Старого Света, исследовав материал из порядка 40 стран. Мы провели ревизию, в ходе которой показали, что прудовики подразделяются на 10 родов, в том числе один новый для науки род, который назвали Тибеторадикс (Tibetoradix)", — сказал собеседник агентства.
Выяснилось, что в странах Европы, Азии и Африки обитает 35 видов прудовиков. «Раньше оценки вырьировались от трех, десяти и более», — отметил Болотов.
В созданном каталоге содержится 2600 нуклеотидных последовательностей — именно столько прудовиков было изучено. «Мы создали базу, пул для их надежной идентификации. Каждую последовательность мы привязали к видовому названию. Если человек хочет определить прудовика — ему нужно взять, расшифровать ДНК, вставить в нашу базу и он получит надежное определение, что это за вид. Морфологически, то есть на вид, они практически неотличимы», — пояснил ученый.
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