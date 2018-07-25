Грибы здесь! Мы составили народную карту мест, куда лучше идти за лисичками и белыми

Капризы уральской погоды в этом году ожидаемо подзадержали начало грибного сезона — то ли грибницы в холодные дни мая и июня повымерзли, то ли влаги не хватало, но долгожданный деликатесный продукт вырос не везде. Некоторые традиционно щедрые места так и стоят пустыми.

Так, по наблюдениям уральских грибников, в лесах и болотцах серовского направления нет ничего, кроме ягод. А вот каменское, тюменское и челябинское — перспективны. Судя по отзывам наших читателей, в этом году на удивление много красноголовиков и белых. Есть и грибы попроще — маслята, но, если погода не побалует дождями, надежды на то, что к следующим выходным напарит новых, мало.

Есть и неожиданности: например, под Первоуральском нашли грузди. А если проехать дальше по Московскому тракту, есть шанс набрать лисичек — они замечены неподалёку от Михайловска и Артей.

Мы попросили уральцев присылать нам информацию о том, где и что они недавно собрали. Спасибо нашим читателям, форумчанам, а также бывалым лесовикам, которые делятся опытом в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» во «ВКонтакте».

Карту будем дополнять и актуализировать. Присылайте свежий улов в виде фото на нашу редакционную почту news@corp. e1.ru с темой «грибы». Не забывайте подписывать, что за грибы и где вы их собрали.