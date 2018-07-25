Россиянка взбесилась из-за игр и заколола мужа-геймера 

Трагедия разыгралась в городе Шарья Костромской области. Там 38-летняя местная жительница зарезала 34-летнего супруга.
Женщине не нравилось, что муж почти все свое время уделял компьютерным играм. В очередной раз пара серьезно поссорилась из-за любви мужа к играм-"стрелялкам".
Во время перепалки дама схватила нож и несколько раз ударила супруга им в область груди. От полученных ран мужчина погиб на месте. Убийство произошло на глазах у девятилетней дочки супругов, сообщает портал Провинция.ру.
Женщина уже во всем созналась. Ее поместили под домашний арест, поскольку у нее остались двое несовершеннолетних детей. Теперь ей грозит от шести до 15 лет лишения свободы.
Ранее ЧП случилось в Псковской области. Там мигрант после освобождения из тюрьмы убил мать своих четверых детей. Он приехал к любовнице в гости, а во время застолья приревновал ее. В порыве гнева он ударил женщину кухонным ножом. Пострадавшая скончалась на месте. Убийца приговорен к 12 годам колонии строгого режима.
Как писали Dni.Ru, ранее подобный случай произошел и в Ростовской области. Там мужчина пришел к бывшей сожительнице и убил ее, оставив общего ребенка сиротой.