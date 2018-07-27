Владивосток вновь останется без горячей воды

Во Владивостоке вновь стартуют гидравлические испытания. Последние этапы работ пройдут с 30 июля по 24 сентября.

«Эта проверка будет последней в нынешнем году. Во время гидравлических испытаний энергетики оценят качество летнего ремонта трубопроводов, а в случае порывов и течей устранят неисправности. Эта проверка будет итоговой перед новым отопительным сезоном», — рассказали в филиале «Приморская генерация».

График отключения воды:

Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения.