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Владивосток вновь останется без горячей воды
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Владивосток вновь останется без горячей воды 

АиФ-Владивосток 33 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Во Владивостоке вновь стартуют гидравлические испытания. Последние этапы работ пройдут с 30 июля по 24 сентября.
«Эта проверка будет последней в нынешнем году. Во время гидравлических испытаний энергетики оценят качество летнего ремонта трубопроводов, а в случае порывов и течей устранят неисправности. Эта проверка будет итоговой перед новым отопительным сезоном», — рассказали в филиале «Приморская генерация».
График отключения воды:
Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения.
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