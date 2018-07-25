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Эксперты: железнодорожный мост в Крым поможет туристам, но не грузам
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Эксперты: железнодорожный мост в Крым поможет туристам, но не грузам 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Напомним, ФГУП «Крымская железная дорога» обнародовало график движение поездов по Керченскому мосту на 2020 год. Приемка моста в эксплуатацию ФГУП «КЖД» запланирована на декабрь 2019 года. Ожидается, что в первый год движения между Республикой Крым и материком в сутки будут проходить 29 пар поездов, из них 15 пассажирских, 10 грузовых и 4 пригородных.
«По моему мнению, озвученные цифры в 29 пар поездов в сутки — это нормальная загрузка в пик летнего туристического сезона, если речь идет о пассажирском и грузовом движении с точки зрения максимальной потребности в перевозках. Открытие железнодорожного сообщения создаст конкуренцию с другими видами грузового транспорта — водным, воздушным и автомобильным. Я думаю, что некоторые виды грузов будет выгоднее отправлять по рельсам», — рассказал глава ООО «Институт развития транспортных систем» Антон Синев.
По словам Синева, основным направлением пассажирского движения с материка через мост станет Симферополь, по этой же ветке без пересадок можно добраться до Севастополя. Александр Синев предположил, что маршруты движения пассажирских поездов в Крым будут совпадать с аналогичными отправлениями в Адлер, куда следуют поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других городов.
Председатель экспертного совета АНО «Институт исследования проблем железнодорожного транспорта» Павел Иванкин считает обнародованный график движения поездов между крымским полуостровом и континентом несколько избыточным.
«Представленные расчеты — это проектируемая пропускная способность железной дороги через Керченский пролив. Сам мост способен пропускать в полтора раза больше составов — 49 пар поездов. Но пути за ним пока не реконструированы. Примерно такая же ситуация с автомобильной частью перехода — на мосту проходимость хорошая, а на трассе «Таврида» транспорт нередко встает в пробках.
Я думаю, что во время курортного сезона с мая по сентябрь пропускная способность моста будет использована максимально за счет пассажирского движения. В то же время грузовой базы для использования пропускного ресурса пока нет. Кто из операторов сегодня согласиться курсировать на Крым в условиях санкций — вопрос пока открытый, так как это чревато рисками для компаний-перевозчиков. Еще один момент — из Крыма пока что особо нечего вывозить, там нет крупных производств или добычи, которые могли бы обеспечить достаточную загрузку Керченского моста», — сообщил Павел Иванкин корреспонденту «РЖД-Партнер».
Он также отметил, что к 2020 году эти вопросы могут как-то разрешиться. Есть шанс, что международные санкции ослабнут или будут сняты, а в Крыму разовьется производство товаров в таком объеме, которого хватит для загрузки железнодорожных составов.
В администрации ФГУП «Крымская железная дорога» корреспонденту «РЖД-Партнер» уточнили, что представленный график носит предварительный характер и будет доработан в будущем.
Власти полуострова рассчитывают, что ввод в Керченского моста в эксплуатацию позволит существенно увеличить туристическую активность. Весной этого года глава Крыма Сергей Аксенов спрогнозировал увеличение годового потока отдыхающих до 8-10 млн человек в год за счет мостового перехода. Для сравнения, в 2017 году в Крыму по данным Ростуризма отдохнуло 5,4 млн граждан.
По данным министерства туризма Республики Крым, в 1 полугодии 2018 года туристический поток на полуостров вырос на 24% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,6 млн отдыхающих.
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