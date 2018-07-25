Промывку асфальта провели в районе 

С 21 по 23 июля в районе сотрудниками коммунальных служб были проведены работы по промывке асфальта.
Очистительные мероприятия шли без остановки, даже в ночное время суток, когда наличие пешеходов могло бы помешать работникам.
— Плитка была промыта после поступления оперативного задания Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Работы проводились сотрудниками с использованием специальных химических средств. Действия совершали в три этапа: смачивание, промывка, смывание, — рассказали в управе района.
Добавим, что для удобства и эффективности работы проводились в период дождей.