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Промывку асфальта провели в районе
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Промывку асфальта провели в районе 

Управа района Мещанский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
С 21 по 23 июля в районе сотрудниками коммунальных служб были проведены работы по промывке асфальта.
Очистительные мероприятия шли без остановки, даже в ночное время суток, когда наличие пешеходов могло бы помешать работникам.
— Плитка была промыта после поступления оперативного задания Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Работы проводились сотрудниками с использованием специальных химических средств. Действия совершали в три этапа: смачивание, промывка, смывание, — рассказали в управе района.
Добавим, что для удобства и эффективности работы проводились в период дождей.
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