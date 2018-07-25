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Не все включено. Какие виды работ возможны на взносы за капремонт?
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Не все включено. Какие виды работ возможны на взносы за капремонт? 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Самыми популярными за четыре года действия программы капремонта в Башкирии стали реконструкция и ремонт крыши, затем замена электро-, водоснабжения и канализации. Последние два года активно меняют лифты.
Так, из 1205 домов, где в этом году запланирован капремонт, в половине— он касается крыш. На втором месте — лифты: в 191 многоэтажке предстоит установить 608 штук. В 157 домах заменят систему водоснабжения и отведения, в 142 — электроснабжение.
Крыша или лифт?
«Первым делом мы стараемся отремонтировать крышу, — говорит гендиректор Регоператора в РБ Борис Герасимов. — За эти годы столкнулись с массой проблем, всё нужно учитывать. Ведь после ремонта кровля должна служить 30 лет. Быть плоской, с хорошим уклоном и тёплым чердаком. Раньше новые металлические свесы коммунальщики ломали, сбивая сосульки. Теперь варим их из металла-«двойки». Они удорожают ремонт. Но чтобы сделать крышу без заграждения, необходимо согласие собственников, что они готовы взять на себя ответственность за ЧП. Материал утеплителя больше 5-6 лет не выдерживает. А это значит: кровлю надо снова вскрывать. Поэтому утепление чердака мы выделили в отдельный вид ремонта. В этом году он запланирован в трёх домах Уфы. В 12 из плоской кровли делаем шатровую или совмещённую. Одна проблема — получается очень дорого».
По его словам, в городе сильно изношены лифты. Если даже заменять по 600 каждый год, удастся завершить лишь к 2022 году. На 608 штук в 2018 году требуется 1 млрд 302 млн руб. Ремонт на средства республиканского бюджета и взносы собственников.
Как сберечь фундамент
Работы по фасаду разделены на два вида: ремонт (100 домов) и утепление (69 домов). В Уфе есть здания, где из-за холодных стен сырость, плесень в квартирах. Используется пенопласт для утепления, это дороже, но эффект выше. Два дома таким образом уже утеплены, 60 — в работе.
«Новое дело — замена систем тепло— и газоснабжения, здесь даже нельзя назвать срок ремонта. Отопление заменим в 32 домах в районах. По газоснабжению в плане 9 домов. Придётся отключать газ: новые трубы должны пройти испытания», — говорит Герасимов.
Фундамент практически равен сроку службы здания. Усилить его на средства собственников, по словам директора Регоператора, невозможно. Можно лишь подлатать. В первую очередь, делая отмостки. Они должны защищать фундамент от воды, разрушения.
«Но посмотрите, как поступают подрядчики! Просто покрывают землю асфальтом. А правильно сначала залить её бетоном», — говорит он.
Если люди против
Программа капремонта утверждена. Но жители одного дома не согласны ждать до 2022 года, другого — считают, что сначала нужно утеплить фасад и заменить лифт, а остальное потом.
К примеру, большинством голосов на общем собрании они выбирают ремонт фасада и передвигают запланированный срок на более ранний. Направляют письмо Регоператору и ждут решения. Но этого недостаточно.
Программа капремонта составляется из документов администраций городов и районов, согласовывается Министерством ЖКХ РБ и утверждается правительством РБ.
Поэтому решение об изменениях и переносе срока капремонта принимает комиссия по вопросам капремонта при администрации муниципального образования. Обращение и протокол общего собрания, оформленный в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нужно направить ей. В случае необходимости она переправит их для подготовки изменений в Министерство ЖКХ РБ.
Мнение жителя
Ветеран войны Халиля Муслухова:
«В прошлом году в нашем доме №34 по улце Революционной в Уфе по программе капремонта заменили крышу, а после него не повесили новые водосточные трубы. Вроде бы капремонт закончился, но у нас, живущих на верхнем, пятом этаже, начались новые проблемы. В итоге без труб все дождевые стоки шли по стене, кирпичи размыло, образовалась дыра. А в моей комнате на стене появилась плесень, которая выросла до четырёх квадратных метров, жить и дышать стало невозможно.
Куда мы только не писали! Просили установить водосточные трубы и отремонтировать дыру в стене. Нам отвечали, что это функция управляющей организации — «Треста жилищного хозяйства». С горем пополам трубы повесили сначала кривые, потом без желобов — вода продолжает течь по стене. Уже сделали ремонт стены сами и подали на компанию в суд о возмещении ущерба в 50 тысяч рублей, выиграли его. Но у ТЖХ нет денег даже платить штрафы Госжилнадзору РБ, не то что нам, людям. Зачем нам капремонт, который принёс такие проблемы?»
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