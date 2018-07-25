Культура против фастфуда: в Челябинске потребовали убрать киоск возле памятника Курчатову

Возле памятника Курчатову в Челябинске установили киоск, в котором будут продавать фастфуд. В Госкомитете охраны объектов культурного наследия заявили, что торговый павильон в охранной зоне монумента вне закона и его надо убрать.

В охранной зоне памятника ставить киоски запрещено

— Мы направили письмо в администрацию города с требованием о соблюдении постановления губернатора о границах охранной зоны памятника, — сообщил председатель госкомитета Александр Баландин . — Согласно документу в границах охранной зоны этого объекта культурного наследия запрещается размещение киосков и павильонов.

Тем временем координатор группы градозащитников «Архистраж» Юрий Латышев написал заявление в прокуратуру Центрального района с просьбой проверить законность установки торговой точки.

Изначально киоск хотели поставить прямо на торговый комплекс

— Разрешение на монтаж этого павильона мне не показали. Может быть, его и нет. Только устное указание Тефтелева, — возмущается градозащитник на своей странице в «Живом журнале».

Как удалось выяснить 74.ru, изначально киоск планировали поставить прямо на ТК «Курчатов» (где зимой работал каток), но в итоге выбрали прилегающую территорию, которая также относится к торговому комплексу.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев уточнил, что установка киосков и всё, что с ней связано, не входит в компетенцию района. Но отметил, что есть свободные участки за пределами зоны охраны, куда теоретически можно перенести павильон. За комментарием он посоветовал обратиться в управление торговли.

В управлении торговли прокомментировать ситуацию не смогли, ссылаясь на то, что земля частная. 74.ru направит обращение в комитет по управлению имуществом, чтобы выяснить, кому принадлежит территория в охранной зоне памятника. В ТК «Курчатов» отказались от общения с журналистами. 74.ru готов выслушать точку зрения предпринимателей, если те согласятся выступить.

Зона охраны включает прилегающую к монументу территорию

В Челябинске продолжает работать сервис по борьбе с незаконными киосками, который запустили урбанисты совместно с администрацией города в конце марта. В июне прокуратура потребовала от мэра Евгения Тефтелева эффективнее выявлять и демонтировать в городе незаконные киоски. Для этого следует изменить порядок их демонтажа. Из 1094 выявленных незаконных объектов на тот момент демонтировали только 60 процентов.

Помимо киоска в охранной зоне памятника недавно поставили скейт-парк, который официально откроют в четверг. Это также вызвало возмущение градозащитников. В спортуправлении, наоборот, считают, что появление профессионального оборудования поможет спасти монумент.