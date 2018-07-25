В ЦВО в скором времени поставят 22 противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С»

В их усовершенствованной модели реализована возможность применения ракет «Атака», которые могут быть оборудованы кумулятивной боевой частью — для поражения бронированной техники, фугасной –— легких полевых укреплений и стержневой (со стальным сердечником) — воздушных целей.

22 боевые машины комплекса «Штурм-С» поступят в Центр обеспечения мобилизационного развертывания и арсеналы Центрального военного округа после проведенных приемо-сдаточных испытаний.

Основная задача самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» –— борьба с боевыми бронированными вражескими машинами.

В усовершенствованной модели реализована возможность применения ракет «Атака». Данная ракета может быть оборудована кумулятивной боевой частью –— для поражения бронированной техники, фугасной –— легких полевых укреплений и стержневой (со стальным сердечником) –— для поражения воздушных целей.

Высокая скорость ракеты обеспечивает ее полет на максимальную дальность всего за 17 секунд. Это, а также минимальное время подготовки к стрельбе, гарантирует по сути почти мгновенный обстрела комплексом одной цели и позволяет быстро перенести огонь на другие цели.

На всех машинах после модернизации успешно реализована программа импортозамещения по замене командной радиолинии.