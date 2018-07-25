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В ЦВО в скором времени поставят 22 противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С»
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В ЦВО в скором времени поставят 22 противотанковых ракетных комплекса «Штурм-С» 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В их усовершенствованной модели реализована возможность применения ракет «Атака», которые могут быть оборудованы кумулятивной боевой частью — для поражения бронированной техники, фугасной –— легких полевых укреплений и стержневой (со стальным сердечником) — воздушных целей.
22 боевые машины комплекса «Штурм-С» поступят в Центр обеспечения мобилизационного развертывания и арсеналы Центрального военного округа после проведенных приемо-сдаточных испытаний.
Основная задача самоходного противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» –— борьба с боевыми бронированными вражескими машинами.
В усовершенствованной модели реализована возможность применения ракет «Атака». Данная ракета может быть оборудована кумулятивной боевой частью –— для поражения бронированной техники, фугасной –— легких полевых укреплений и стержневой (со стальным сердечником) –— для поражения воздушных целей.
Высокая скорость ракеты обеспечивает ее полет на максимальную дальность всего за 17 секунд. Это, а также минимальное время подготовки к стрельбе, гарантирует по сути почти мгновенный обстрела комплексом одной цели и позволяет быстро перенести огонь на другие цели.
На всех машинах после модернизации успешно реализована программа импортозамещения по замене командной радиолинии.
Как отмечал командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин, в 2018 году планируется вывести оснащенность современным вооружением и техникой в частях объединения на уровень не менее 54 процентов, а к 2020 году выйти на 70 процентов.
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