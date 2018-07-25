Свердловский завод «срезал» себе этажи

Свердловский инструментальный завод (СИЗ) скорректировал планы по застройке территории в районе Южного автовокзала, которые были утверждены в 2015 году постановлением мэрии Екатеринбурга

Как сообщили «Уралинформбюро» в отделе рекламы СИЗ, вместо 19-этажного жилого дома, который на этом участке был ранее запланирован, будет строиться 8-этажный дом. Причина — нехватка площади для реализации столь масштабного проекта. Поскольку для среднеэтажного строительства отдельного постановления мэрии не требуется, администрация города признала предыдущий документ утратившим силу.

Стоит отметить, что проект застройки бывшей промплощадки СИЗ был рассмотрен градсоветом Екатеринбурга в августе 2015 года. В изначальной редакции он предусматривал реконструкцию главного корпуса завода, строительство нового административно-офисного здания, многофункционального инновационного корпуса, двух многоэтажных паркингов, гостиницы для сотрудников СИЗ и газовой котельной.

Однако члены градсовета «завернули» этот план. Причина столь резкого вердикта заключалась в слабой пропускной способности существующих в районе предполагаемой застройки транспортных проездов. Тогда же градсовет рекомендовал разработчикам при дальнейшей проработке выполнить проект планировки всего квартала, включая вариант со строительством жилого дома.

Спустя два года обновленная концепция была вынесена на публичные слушания. Главный акцент в новой редакции был сделан на строительство жилого комплекса уже на другой заводской промплощадке — между улицами Белинского, Авиационной и продолжением улицы Чапаева.

Ранее по теме: Свердловский завод возведет новый ЖК за Южным автовокзалом