Ещё
В Чечне планируют запустить производство «теплого» алюминия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Чечне планируют запустить производство «теплого» алюминия 

ТАСС 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
ГРОЗНЫЙ, 25 июля. /ТАСС/. Производство «теплого» алюминия, широко используемого в строительстве, планируют запустить в Чечне на предприятии «Теплостройпроект-С». Об этом ТАСС в среду рассказал куратор проекта, руководитель департамента торговли компании Вадим Роднянский.
"Данный проект будет реализован в течение года. Мы хотим применить «теплый» алюминий в строительстве. Из него можно создавать фасадное остекление, двери, перегородки, атриумы, большие конструкции в виде купола", — рассказал Роднянский, уточнив, что технологии и оборудование будет предоставлено партнерами из Италии.
По его словам, «теплый» алюминий имеет ряд преимуществ перед более распространенным металлопластиком. «Металлопластик не совсем экологически чистый продукт, он не соответствует стандартам безопасности, прочности», — сообщил Вадим Роднянский, пояснив, что производство «теплого» пластика в Чечне станет самым крупным в РФ.
ТАСС: последние новости
ЦИК до конца недели решит, соответствует ли закону вопрос для пенсионного референдума КПРФ Федотов: заседание СПЧ по нарушениям в колониях может пройти в октябре Меняйло: восстановительные работы в подтопленном Забайкалье нужно завершить до холодов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой135
Крымский мост начал отделяться от Крыма564
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку375
Заявление Лолиты грозит международным скандалом274
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России58
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение