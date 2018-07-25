В Чечне планируют запустить производство «теплого» алюминия 

ГРОЗНЫЙ, 25 июля. /ТАСС/. Производство «теплого» алюминия, широко используемого в строительстве, планируют запустить в Чечне на предприятии «Теплостройпроект-С». Об этом ТАСС в среду рассказал куратор проекта, руководитель департамента торговли компании Вадим Роднянский.
"Данный проект будет реализован в течение года. Мы хотим применить «теплый» алюминий в строительстве. Из него можно создавать фасадное остекление, двери, перегородки, атриумы, большие конструкции в виде купола", — рассказал Роднянский, уточнив, что технологии и оборудование будет предоставлено партнерами из Италии.
По его словам, «теплый» алюминий имеет ряд преимуществ перед более распространенным металлопластиком. «Металлопластик не совсем экологически чистый продукт, он не соответствует стандартам безопасности, прочности», — сообщил Вадим Роднянский, пояснив, что производство «теплого» пластика в Чечне станет самым крупным в РФ.