Три дома в Нижегородском районе остались без электричества 25 июля

Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода. До 17.00 электричества не будет по адресам: улица Ошарская, д. 53, улица Невзоровых, д. 40, 42. Отключение связано с плановыми работами.