Ещё
Три дома в Нижегородском районе остались без электричества 25 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три дома в Нижегородском районе остались без электричества 25 июля 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.
До 17.00 электричества не будет по адресам: улица Ошарская, д. 53, улица Невзоровых, д. 40, 42. Отключение связано с плановыми работами.
Newsroom24: последние новости
Документы о проведении референдума по пенсионной реформе поступили в ЦИК Участки под нижегородскими долгостроями могут без торгов передать инвесторам Следователь намерен перевести Олега Сорокина в общую камеру СИЗО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой135
Крымский мост начал отделяться от Крыма564
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку375
Заявление Лолиты грозит международным скандалом274
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России58
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение