В Интернете открылось голосование, которое определит лучшие работы фотоконкурса «Планета Москва — 2018»

На официальной странице Департамента градостроительной политики города Москвы в социальной сети «Фейсбук» началось голосование, которое должно определить лучшие работы в номинации «Народный выбор».

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин , трое победителей Интернет-голосования получат право участия в итоговой фотовыставке в парке «Зарядье» и памятные призы.

— VI Конкурс городской фотографии «Планета Москва — 2018» собрал 500 участников, приславших около 3 тысяч работ. Прием фотографий завершился 22 июля и сейчас с фотографиями работают члены жюри, которые уже определили полуфиналистов, — отметил Сергей Левкин.

— Именно на этом этапе к оценке работ мы решили подключить интернет-пользователей. На странице Департамента в «Фейсбук» представлены фотографии полуфиналистов в четырех номинациях: «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса», «Архитектура» и «Пейзаж». Голосование продлится до конца дня 2 августа. Конкурсанты, набравшие больше всего «лайков», получат призы и право участвовать в итоговой экспозиции независимо от решения жюри конкурса, — добавил он.

По словам Сергея Левкина, выставка работ пройдет в преддверии празднования Дня города Москвы. В этом году открытие экспозиции и церемонию награждения планируется провести в парке «Зарядье» 18 августа и приурочить ко Всемирному дню фотографии.

Италии, Армении, Казахстана и — В конкурсе принимают участие не только москвичи. Мы получили работы авторов из Китая Узбекистана . Возрастных ограничений для участников не было и у нас достаточно много фотографий, присланных пожилыми людьми, а самому молодому участнику конкурса исполнилась 13 лет, — уточнил руководитель Департамента.

Сергей Левкин напомнил, что в этом году для участников конкурса были организованы несколько фототуров на крыши и видовые точки Москвы.

Так, конкурсанты побывали на крыше здания Стройкомплекса Москвы в Никитском переулке, на смотровой площадке Храма Христа Спасителя. Совместно с партнером конкурса, компанией «Галс-Девелопмент» , организованы экскурсии в Центральный детский магазин на Лубянке, гостиницу «Пекин», Театральный дом на Арбате.

Голосуйте «лайком» до конца дня 2 августа:

1. Архитектурная фотография — https://clck.ru/Dudc8

2. Пейзаж — https://clck.ru/Dudcx

3. Москва и москвичи. Комфортный город — https://clck.ru/Duddb

4. Динамика мегаполиса — https://clck.ru/DudeG