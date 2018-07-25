В Евпатории полицейские проконсультировали граждан о возможности получения в электронном виде государственных услуг

В ходе мероприятия специалист отделения информационного обеспечения старший лейтенант внутренней службы Эльвира Абилжемилова проконсультировала присутствующих о порядке получения государственных услуг, предоставляемых гражданам подразделениями МВД России в электронном виде.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги, например, получение водительского удостоверения или переоформление транспортных средств, без потери времени и качества. После регистрации на сайте www.gosuslugi.ru открывается доступ ко всем услугам портала.

В конце встречи присутствующие получили от сотрудника ОВД памятку с контактными номерами телефонов и графиком приёма граждан по вопросам предоставления государственных услуг.