В Евпатории полицейские проконсультировали граждан о возможности получения в электронном виде государственных услуг 

Сотрудники ОМВД России по г. Евпатории посетили автошколу, где рассказали работникам и учащимся заведения о порядке получения государственных услуг по линии МВД России.
В ходе мероприятия специалист отделения информационного обеспечения старший лейтенант внутренней службы Эльвира Абилжемилова проконсультировала присутствующих о порядке получения государственных услуг, предоставляемых гражданам подразделениями МВД России в электронном виде.
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги, например, получение водительского удостоверения или переоформление транспортных средств, без потери времени и качества. После регистрации на сайте www.gosuslugi.ru открывается доступ ко всем услугам портала.
В конце встречи присутствующие получили от сотрудника ОВД памятку с контактными номерами телефонов и графиком приёма граждан по вопросам предоставления государственных услуг.