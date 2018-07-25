Порог жизни в 150 лет не только достижим, но и неизбежен

Жанна Кальман — французская долгожительница, старейшая из когда-либо живших на Земле людей. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

Еще один человек дожил до 119 лет, семь достигли возраста 117 лет, включая японку Тие Мияко, которая на данный момент является старейшим жителем планеты. Десять людей прожили до 116 лет, 27 — до 115.

Взглянув на этот список, создается впечатление, что есть потолок человеческой продолжительности жизни — в какой-то момент прекращает функционировать жизненно важный орган или происходит деградация клеток, и исследование 2016 года подтвердило эту догадку.

Ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна опубликовали статью в журнале Nature, в которой перечислили доказательства существования границ человеческой продолжительности жизни. «Нашим главным аргументом является тот факт, что старейшие жители нашей планеты умерли более чем 20 лет назад. Количество долгожителей-рекордсменов увеличивалось из года в год как минимум с 1950-х, этот рост прекратился в 1990-х», — сказал один из авторов статьи Ян Вийг.

Вийг отмечает, что на Земле проживает намного больше долгожителей, чем когда-либо прежде, однако уровень смертности среди людей, старше 100 лет, вообще не изменился с середины 1980-х годов.

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«Если вы были долгожителем в 1985 году, ваши шансы умереть были такими же, как сегодня, в 2018 году», — сказал он. Это, в совокупности с фактом, что рекорд по долголетию не бьется каждый год, является признаком того, что существует потолок, считает Вийг. «Процесс старения сдерживает продолжительность жизни», — добавил Вийг. Пока мы не поймем, как остановить старение — не только как лечить или предотвращать определенные болезни — вряд ли мы сможем жить дольше.

Другие не совсем согласны с выводами Вийга.

Великобритании и Зигфрид Хекими — профессор биологии в Университете Макгилл и соавтор опровержения статьи Вийга в 2017 году. Вместе с коллегами он проанализировал изменения в продолжительности жизни жителей США Франции за последние 50 лет. Они обнаружили, что вместе со стабильным ростом продолжительности жизни за последние 50 лет увеличивался также и максимальный возраст.

Хекими говорит о десятках людей, которые достигли возраста 120 лет и умерли недавно. «Учитывая постоянный рост средней продолжительности жизни во многих странах и тот факт, что их жизнь не была такой комфортной, как наша, можно не сомневаться в том, что некоторые доживут до 150 лет», — утверждает он.

Хекими перечислил достижения прошлого века в области гигиены, вакцинации, климатизации в жилых помещениях, доступности и безопасности продуктов питания и сокращения физически напряженной работы. «Причина, почему люди определенно проживут дольше в будущем, заключается в том, что современных долгожителей — старше 110 лет — лишь частично затронули эти улучшения. Контроль человека над условиями жизни увеличит среднюю продолжительность жизни», — считает Хекими. Поскольку жизнь со временем становится все проще, нет никаких оснований считать, что люди не будут жить дольше в будущем.

«Я бы сказал, что мы не достигли максимального потолка продолжительности жизни», — утверждает Кеннет Уотчер, профессор демографии и статистики в Калифорнийском университете в Беркли и соавтор недавнего исследования, в котором изучались итальянские долгожители.

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Уотчер не верит в бессмертие. Но он считает, что можно добиться прогресса в персонализированной медицине на основе ДНК, и таким образом добиться улучшения нашего здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Другие эксперты ссылаются на реальные факторы.

Вальтер Лонго, профессор биологии и директор Центра долголетия в Университете Южной Каролины, отмечает, что продолжительность жизни в США перестала расти и, возможно, даже начала медленно сокращаться. Он также ссылается на то, что проблема ожирения распространена сейчас не только в Америке, но и во всем мире. «Если вы взглянете на Грецию , Южную Италию — места, где установлены рекорды по долголетию — вы заметите, что современные жители этих стран ведут менее здоровый образ жизни», — утверждает он.

Многие отказались от здоровой диеты или занятий спортом, которые способствуют здоровому старению. «Что-то мы сделали правильно, что-то — нет», — говорит Лонго.

Однако если взять миллиард людей, рожденных сегодня, предложить им комфорт и здравоохранение и привить им привычку заниматься спортом и придерживаться диеты, как это было 100 лет назад, вы получите рецепт более длинной и здоровой жизни. «Мы должны вынести уроки из прошлого и объединить их с современной наукой и медициной — только так мы сможем прожить на 20 или 30 лет дольше», — считает Лонго.

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И это основано исключительно на том, что мы уже знаем и умеем. Добавьте к этой комбинации новые прорывы и достижения в области науки, и кто знает, сколько сможет прожить человек?

Вийг согласен с тем, что технологические достижения могут свести на нет все дебаты на тему «сколько». «Таких прорывов может не произойти. С другой стороны, если бы вы сказали кому-то в XVIII веке, что через 300 лет мы будем летать, как птицы, в больших машинах по всему миру, этот человек подумал бы, что вы сумасшедший», — поделился он.

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