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Жители района встретятся с главой управы
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Жители района встретятся с главой управы 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Встреча главы управы Ольги Андрияновой с жителями района Бирюлево Западное пройдет в ТЦСО «Чертаново» в среду, 1 августа.
На собрании будут рассмотрены следующие темы: состояние и работа потребительского рынка и услуг на территории района, а также пресечение несанкционированной торговли в Бирюлеве Западном. Ольга Андриянова расскажет о развитии торговой сети и сообщит жителям, сколько официально зарегистрированных точек продажи товаров находится в районе. Затем глава управы обсудит с бирюлевцами, какие работы ведутся по предотвращению торговли «с рук».
По окончании встречи жители смогут задать Ольге Андрияновой свои вопросы.
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