Жители района встретятся с главой управы

Встреча главы управы Ольги Андрияновой с жителями района Бирюлево Западное пройдет в ТЦСО «Чертаново» в среду, 1 августа.

На собрании будут рассмотрены следующие темы: состояние и работа потребительского рынка и услуг на территории района, а также пресечение несанкционированной торговли в Бирюлеве Западном. Ольга Андриянова расскажет о развитии торговой сети и сообщит жителям, сколько официально зарегистрированных точек продажи товаров находится в районе. Затем глава управы обсудит с бирюлевцами, какие работы ведутся по предотвращению торговли «с рук».

По окончании встречи жители смогут задать Ольге Андрияновой свои вопросы.