Строительство очистных в Севастополе оказалось под угрозой срыва

Палата провела внеплановую проверку законности и целевого использования бюджетных средств, направленных на строительство, по запросу депутатов Заксобрания. Аудиторы также указали на непрозрачную процедуру проведения электронного аукциона и исключение казначейского сопровождения контракта в нарушение законодательства. Также, по их оценке, «строительство объекта ФЦП ведется на земельном участке, выделенном с нарушением действующего законодательства», а «при реализации проекта заказчик и подрядчик демонтируют имущество, правообладателем которого не являются». Все это, по мнению проверяющих, свидетельствует о вероятном срыве строительства объекта ФЦП.

Необходимость очистки сточных вод в Севастополе назрела и даже перезрела несколько десятилетий назад, однако украинским властям так и не удалось достроить крупнейший объект — канализационные очистные сооружения «Южные». Справедливости ради стоит отметить, что в тот период были запущены в эксплуатацию сравнительно небольшие очистные в Андреевке под Севастополем и в урочище Ласпи.

Уже в новейшей истории Россия , сделавшая ставку на развитие рекреационного потенциала Крыма , признала эту проблему приоритетной. На строительство «с нуля» основных очистных сооружений для стремительно растущего Севастополя из государственного бюджета было выделено 6,8 миллиарда рублей. К демонтажу старых конструкций, оставшихся после неудавшейся попытки реанимации объекта в 2001 году, подрядчик АО НПП «Биотехпрогресс» приступил весной 2018 года. Однако уже 16 апреля Центробанк отозвал лицензию у банка «Объединенный финансовый капитал» , на счета которого было перечислено 2,055 миллиарда рублей в виде аванса.

Почему деньги ушли без обязательного в этом случае казначейского сопровождения и кто в этом виноват? Ответы на эти вопросы сейчас ищут правоохранительные органы . Первый фигурант расследуемого уголовного дела уже задержан в Нижнем Новгороде и этапирован в Севастополь — это чиновник, непосредственно организовавший перечисление аванса. На минувшей неделе следователи предъявили обвинение бывшему и. о. директора ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (заказчик работ). Ему вменяется превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

— При производстве электронного аукциона на право заключения контракта допущены многочисленные нарушения законодательства, что в соответствии со ст. 168 ГК РФ влечет основания для признания сделки недействительной, — сообщила официальный представитель СУ СК РФ по городу Севастополю Ольга Постнова.

Исполнительная власть Севастополя никак не комментирует обстоятельства пропажи денег — Дмитрий Овсянников после широкой огласки инцидента ограничился лишь заявлением о том, что это «никак не повлияет на строительство» (в этом его, в свою очередь, заверил подрядчик).

В Правительстве Севастополя настроены работать с действующим подрядчиком, несмотря на предупреждения Контрольно-счетной палаты и Следственного комитета.

— В планах Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства, выступившего заказчиком по госконтракту, нет переразмещения закупки по «Южным» и выбора нового исполнителя, — сообщил новый недавно назначенный и. о. директора управления Михаил Храмов.

По его оценке, «работы осуществляются силами „Биотехпрогресса“ в установленном порядке и графике производств». С выводами Контрольно-счетной палаты заказчик не согласен и направил аудиторам обоснованное возражение.

Есть и еще один нюанс: качество и долговечность новостроя. Этим всерьез обеспокоены жители микрорайона Казачьей бухты — именно там в начале июля оградили строительным забором ранее популярный городской пляж «Голубая бухта». Его нельзя назвать образцовым — в море уходит труба глубоководного сброса «очищенной» воды, которая давно прохудилась. В прошлые годы пляж даже официально закрывали из-за превышения допустимой концентрации вредных веществ в морской воде, однако люди продолжают купаться здесь. По сути, на всей многокилометровой береговой линии Фиолента это одно из немногих приемлемых мест для купания. Почему строительство начали в разгар курортного сезона и что будет с пляжем дальше — такими вопросами задаются люди.

Очистным они, конечно, рады (хотя канализации в их домах нет и вряд ли будет), однако куда больше их занимает безопасность глубоководного сброса.

— Почему не было учтено наше мнение? Нам известно, что какое-то общественное обсуждение состоялось, на нем присутствовало около восьми человек, личности которых пока установить не удалось, — рассказывает председатель ТОС «Голубая бухта» Елена Душкевич.

Активисты местного самоуправления перечитали кипы технической документации проекта, пытаясь разобраться, насколько он жизнеспособен. Ведь многие проблемы, связанные со старой трубой, были из-за того, что при ее приемке никто не мог проверить качество — для этого нужно было спускаться под воду на глубину 60-90 метров.

— Мне совершенно непонятно, как государственный заказчик будет проверять и качество стыков, и то, что изоляция не повреждена, и то, что рассеивающий оголовок будет лежать на гравийной подушке, — говорит местный житель Игорь Кузьменко.

Был выбран вариант прокладки стальной трубы, гарантийный срок ее службы — всего пять лет. Причем труба нуждается в ежеквартальном обслуживании — согласно проекту, водолазы должны регулярно проверять элементы электрохимической защиты от коррозии.

То есть в процессе эксплуатации нужно будет постоянно тратить бюджетные деньги для контроля ее состояния. В том, что это требование будет соблюдаться, жители откровенно сомневаются.