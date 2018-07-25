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Семь предприятий Ноябрьска задолжали своим работниками зарплату
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Семь предприятий Ноябрьска задолжали своим работниками зарплату 

Noyabrsk24.ru 1 час назад
Фото: Noyabrsk24.ru
В Ноябрьске семь предприятий имеют долги по зарплате перед работниками. Своевременно оплату не получили 715 человек. Такие данные приводит сегодня пресс-служба городской администрации. Четыре из семи предприятий уже признаны банкротами — «Градиент», общество «Ямал— Энергомонтаж-плюс», «АртелЪ» и «Стройдом». Самый крупный долг, по данным местных властей, у компании «Спецмонтажстрой» — более 45 миллионов рублей. «Благодаря совместным действиям специалистов администрации и прокуратуры средства удалось изыскать в полном объеме и погасить долг перед работниками «Спецмонтажстроя», а это 324 человека. Работа с остальными предприятиями-должниками будет продолжена», — сообщили в мэрии.
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