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Умер самый известный продавец 2014 года
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Умер самый известный продавец 2014 года 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Бывший генеральный директор популярного онлайн-магазина Net-a-Porter Марк Себба умер в возрасте 69 лет в понедельник, 23 июля. Об этом сообщает Vogue.
Себба скончался от инфаркта в своем доме на греческом острове Крит. У него осталась жена Энн Себба, трое детей и пятеро внуков.
Марк Себба занимал должность CEO с 2003 по 2014 год, перед этим он был главным операционным директором ретейлера. Окончив работу в Net-a-Porter, Себба открыл свою цветочную компанию Flowerbx.
В 2014 году Себба получил титул Fashion Retailing Personality of the Year («Личность года в сфере торговли»).
«Коллеги и все, чьей жизни он когда-либо коснулся, будут помнить его самым лучшим из людей», — прокомментировали представители Net-A-Porter.
Net-A-Porter — британский интернет-магазин, основанный в 2000 году. Ретейлер специализируется на продаже модной одежды и аксессуаров известных мировых дизайнеров.
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