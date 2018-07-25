Росатом обосновал возможное продление сроков работы блока АЭС «Козлодуй»

"Результаты проведенных в рамках проекта работ показали, что обследованное оборудование, строительные конструкции и системы находятся в работоспособном состоянии и, учитывая существующую систему техобслуживания и ремонта, могут безопасно эксплуатироваться до 2051 года при условии проведения работ по управлению ресурсными характеристиками и выполнения указанных в заключениях рекомендаций", — говорится в сообщении.

В 2017 году были завершены работы по продлению до 2047 года срока эксплуатации пятого энергоблока АЭС «Козлодуй».