Бутовчане благоустраивают территорию возле подъездов

Возле домов по улице Грина № 18, 18, корпус 2 и № 24 любители цветов летом разбивают красивые цветники.

Пенсионерки Ольга Ивановна и Мария Порфирьевна рассказали, что когда переехали в этот район, на газонах возле подъездов росла лишь трава. Потом коммунальщики стали высаживать цветы и женщины решили им помочь. Так и появились в районе красивые ухоженные цветники. Местные жители ухаживают за ними постоянно. А недавно к ним присоединились и мужчины — повесили скворечники и кормушки на деревья возле подъездов. Скворечники быстро облюбовали местные воробьи.