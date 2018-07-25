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Бутовчане благоустраивают территорию возле подъездов
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Бутовчане благоустраивают территорию возле подъездов 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Возле домов по улице Грина № 18, 18, корпус 2 и № 24 любители цветов летом разбивают красивые цветники.
Пенсионерки Ольга Ивановна и Мария Порфирьевна рассказали, что когда переехали в этот район, на газонах возле подъездов росла лишь трава. Потом коммунальщики стали высаживать цветы и женщины решили им помочь. Так и появились в районе красивые ухоженные цветники. Местные жители ухаживают за ними постоянно. А недавно к ним присоединились и мужчины — повесили скворечники и кормушки на деревья возле подъездов. Скворечники быстро облюбовали местные воробьи.
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