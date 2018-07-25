Кубаньэнерго направило 35 млн руб. на ремонт энергообъектов Кубани

Кубаньэнерго направило более 35 млн рублей на ремонт энергообъектов юго-западного района края.

В первом полугодии 2018 года рамках ремонтной программы специалисты Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» провели целый комплекс работ для повышения надежности электроснабжения потребителей юго-западного энергорайона. Общая стоимость работ составила более 35 млн руб.

В ходе реализации ремонтной программы энергетики выполнили комплексный ремонт пяти важных питающих центров — подстанций напряжением 35-110 кВ, отремонтировали 13 высоковольтных линий электропередачи с ремонтом 8 опор ЛЭП, заменой четырех тысяч изоляторов, порядка 32 км провода и шести километров грозозащитного троса. Проведена расчистка 65 га трасс линий электропередачи в охранных зонах ВЛ.

«Для повышения надежности энергоснабжения потребителей все мероприятия выполнялись в соответствие с запланированными сроками, — отметил главный инженер Юго-Западного филиала Егор Войцеховский. — В процессе работы мы формировали график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей».

Параллельно с ремонтом высоковольтной сети энергетики проводят ремонт распределительной сети.

С начала года было отремонтировано более 25 воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и девять трансформаторных подстанций. Произведена замена 74 опор и более 950 изоляторов. Заменено 220 устаревших ответвлений в домовладения.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей юго-западного энергорайона. До конца текущего года на ремонт энергообъектов планируется направить еще 10,5 млн рублей.