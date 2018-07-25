Ещё
Кубаньэнерго направило 35 млн руб. на ремонт энергообъектов Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след

Кубаньэнерго направило 35 млн руб. на ремонт энергообъектов Кубани 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Кубаньэнерго направило более 35 млн рублей на ремонт энергообъектов юго-западного района края.
В первом полугодии 2018 года рамках ремонтной программы специалисты Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» провели целый комплекс работ для повышения надежности электроснабжения потребителей юго-западного энергорайона. Общая стоимость работ составила более 35 млн руб.
В ходе реализации ремонтной программы энергетики выполнили комплексный ремонт пяти важных питающих центров — подстанций напряжением 35-110 кВ, отремонтировали 13 высоковольтных линий электропередачи с ремонтом 8 опор ЛЭП, заменой четырех тысяч изоляторов, порядка 32 км провода и шести километров грозозащитного троса. Проведена расчистка 65 га трасс линий электропередачи в охранных зонах ВЛ.
«Для повышения надежности энергоснабжения потребителей все мероприятия выполнялись в соответствие с запланированными сроками, — отметил главный инженер Юго-Западного филиала Егор Войцеховский. — В процессе работы мы формировали график и схему ремонтов таким образом, чтобы максимально сократить неудобства для потребителей».
Параллельно с ремонтом высоковольтной сети энергетики проводят ремонт распределительной сети.
С начала года было отремонтировано более 25 воздушных линий электропередачи 0,4-10 кВ и девять трансформаторных подстанций. Произведена замена 74 опор и более 950 изоляторов. Заменено 220 устаревших ответвлений в домовладения.
Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей юго-западного энергорайона. До конца текущего года на ремонт энергообъектов планируется направить еще 10,5 млн рублей.
АиФ — Юг: последние новости
Чем опасно донное течение, из-за которого запрещают купаться в море? Заведующая д/у в Лабинском районе присвоила себе более 380 тысяч рублей Глава Адыгеи следит за ликвидацией последствий ливня в поселке Яблоновском
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой146
Крымский мост начал отделяться от Крыма561
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку376
Заявление Лолиты грозит международным скандалом275
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России60
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение