Школьники разработали в «Сириусе» проект энергоэффективного жилого комплекса для Арктики 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Российские школьники, разработавшие в центре «Сириус» проект энергоэффективного жилого комплекса для Арктической зоны, стали одними из победителей образовательной программы «Большие вызовы», которая завершилась в сочинском центре. Руководителями проекта стали ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), сообщили в среду в пресс-службе вуза.
"Проект школьников по созданию автономного энергоэффективного жилого комплекса для Арктической зоны России с использованием возобновляемых источников и систем накопления энергии признан победителем направления «Современная энергетика» программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». Проект УрФУ и ПАО «Россети» был представлен в финале программы и высоко оценен экспертами", — говорится в сообщении.
По словам разработчиков, срок окупаемости проекта, по оценкам, составит около 15 месяцев. «В среднем планируется реализовывать около четырех таких проектов в месяц в зависимости от сезона. Руководителем проекта выступил аспирант Уральского энергетического института УрФУ Игорь Перекальский», — уточнили в пресс-службе.
Также школьники, которых курировали уральские специалисты, представили в Сочи макет устройства бесперебойного электропитания для цифровых систем мониторинга, этот проект стал призером программы «Большие вызовы». «Основная цель программы — привлечение в энергетику талантливой молодежи — достигнута. В течение трех недель юные исследователи занимались в „Сириусе“ решением практических задач — инженерных, технологических, исследовательских, — отвечающих национальной Стратегии научно-технологического развития России», — приводит пресс-служба слова методиста направления «Современная энергетика», заведующего базовой кафедрой «Электроэнергетика» ОАО «МРСК Урала» в УрФУ Сергея Кокина.
Ранее сообщалось, что для участия в образовательной программе «Большие вызовы» были отобраны 400 человек по итогам Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. На экспозиции, которая была развернута в Парке науки и искусства «Сириуса», были презентованы лучшие по решению экспертного совета проекты из разных направлений программы, призванной подготовить школьников к инновационной и исследовательской деятельности.
Центр «Сириус» открыт на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом «Талант и успех» (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача «Сириуса» — выявлять в регионах России самых результативных школьников, развивать и поддерживать их, обобщать и распространять лучшие практики работы с талантами. Выпускниками «Сириуса» стали около 22 тыс. одаренных школьников из 85 субъектов РФ.