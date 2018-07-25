Школьники разработали в «Сириусе» проект энергоэффективного жилого комплекса для Арктики

ЕКАТЕРИНБУРГ , 25 июля. / ТАСС /. Российские школьники, разработавшие в центре «Сириус» проект энергоэффективного жилого комплекса для Арктической зоны, стали одними из победителей образовательной программы «Большие вызовы», которая завершилась в сочинском центре. Руководителями проекта стали ученые Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург), сообщили в среду в пресс-службе вуза.

"Проект школьников по созданию автономного энергоэффективного жилого комплекса для Арктической зоны России с использованием возобновляемых источников и систем накопления энергии признан победителем направления «Современная энергетика» программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». Проект УрФУ и ПАО «Россети» был представлен в финале программы и высоко оценен экспертами", — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, срок окупаемости проекта, по оценкам, составит около 15 месяцев. «В среднем планируется реализовывать около четырех таких проектов в месяц в зависимости от сезона. Руководителем проекта выступил аспирант Уральского энергетического института УрФУ Игорь Перекальский», — уточнили в пресс-службе.

Также школьники, которых курировали уральские специалисты, представили в Сочи макет устройства бесперебойного электропитания для цифровых систем мониторинга, этот проект стал призером программы «Большие вызовы». «Основная цель программы — привлечение в энергетику талантливой молодежи — достигнута. В течение трех недель юные исследователи занимались в „Сириусе“ решением практических задач — инженерных, технологических, исследовательских, — отвечающих национальной Стратегии научно-технологического развития России», — приводит пресс-служба слова методиста направления «Современная энергетика», заведующего базовой кафедрой «Электроэнергетика» ОАО «МРСК Урала» в УрФУ Сергея Кокина.

Ранее сообщалось, что для участия в образовательной программе «Большие вызовы» были отобраны 400 человек по итогам Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. На экспозиции, которая была развернута в Парке науки и искусства «Сириуса», были презентованы лучшие по решению экспертного совета проекты из разных направлений программы, призванной подготовить школьников к инновационной и исследовательской деятельности.