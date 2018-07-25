В Подмосковье стартовал проект «Мобильный избиратель»

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Проект «Мобильный избиратель», с помощью которого можно выбрать удобный участок для голосования на выборах губернатора Подмосковья , стартовал в регионе, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

"Впервые жители Московской области смогут проголосовать на выборах губернатора по месту своего фактического нахождения: там, где им удобно. Есть возможность самостоятельно выбрать наиболее удобный для себя способ и подать заявление о голосовании по месту нахождения. Это можно сделать уже сегодня", — сказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина , слова которой приводятся в сообщении.

Подать заявление для голосования не по месту регистрации можно в режиме онлайн через портал «Госуслуги», обратившись в ближайшую территориальную избирательную комиссию (106 пунктов приема заявлений) или многофункциональный центр (385 пунктов приема заявлений). С 29 августа подать заявление можно и в любую участковую избирательную комиссию Московской области пояснили в пресс-службе.

Заявление подается лично. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ с постоянной регистрацией на территории Московской области. Завершится прием заявлений 5 сентября, уточнили в пресс-службе.

В рамках соглашения о взаимодействии с Мосгоризбиркомом, в Москве будут работать три участковых избирательных комиссии для жителей Подмосковья: областные медицинские стационары (МОНИКИ, МОНИИАГ) и общежитие Московского государственного областного университета, отметили в пресс-службе.

Подать заявление о голосовании по месту нахождения можно только один раз, напомнили в Мособлизбиркоме.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.