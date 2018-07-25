ФАС признала незаконным размещение на сайте Lenta.ru рекламы букмекерских контор Bwin и «Фонбет» 

ООО «Лента.Ру» незаконно размещала на сайте рекламу букмекерских контор Bwin и «Фонбет», сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
«Комиссия ФАС России признала рекламу, распространяемую ООО «Лента.Ру» на своем сайте, нарушающей требования закона «О рекламе», — говорится в сообщении.
Как поясняется, в марте 2018 г. с указанием на распространение спорной рекламы букмекерской конторы Bwin в ФАС России обратился гражданин.
«На главной странице сайта был размещен баннер с гиперссылкой для перехода на официальный сайт Bwin, а во вкладке «Спорт» содержался баннер со ссылкой на сайт букмекерской конторы «Фонбет». При этом сайт Lenta.ru не зарегистрирован в качестве сетевого издания, специализирующегося на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера. Соответственно, распространение на этом сайте рекламы организаторов основанных на риске игр, пари недопустимо», — указано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что комиссия антимонопольного ведомства предписала ООО «Лента.Ру» прекратить нарушение. Материалы разбирательства переданы для возбуждения административного дела для назначения штрафа.