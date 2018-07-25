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Немецким детям предложили поиграть солдатами Третьего рейха
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Немецким детям предложили поиграть солдатами Третьего рейха 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В центре Берлина начали продавать детские игровые наборы с танками, боевыми машинами и солдатами Третьего рейха. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Игрушки можно найти в отделе компьютерных игр в торговом центре на Александрплатц. В частности, на полках представлены пять наборов с нацистскими боевыми машинами, включая самолеты ВВС. Отмечается, что для игрушек сохранили оригинальные названия: «Тигр», «Ягдпантера» и «Мауэрбрехер». На упаковках изображены фотографии оригиналов с информацией об их происхождении и периоде производства.
Фигурки одеты в черную униформу, которые ранее носили солдаты вермахта и СС, при этом на ней даже изображен знаменитый герб Третьего рейха, но без свастики. На обмундировании также нет черепов и молний СС, поскольку это запрещено конституцией Германии.
Как отмечает издание, хозяин магазина, узнав о произошедшем, потребовал немедленно убрать подобные игрушки с полок. При этом некоторые продавцы заявляют, что не понимают претензий, поскольку существование Третьего рейха — это часть истории страны, а в магазине продаются и «более опасные игрушки, такие, как жестокие стрелялки».
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