В Британии прокомментировали видео с толкнувшим иностранку гвардейцем

Туристка, которую оттолкнул гвардеец, не должна была заходить за ограждения у Виндзорского замка. Такое заявление сделал официальный представитель сухопутных сил Великобритании , комментируя появившиеся в Сети кадры.

"Заграждения устанавливаются для того, чтобы защитить как зрителей, так и наших солдат; пожалуйста, оставайтесь за ними!", — приводит слова военного РИА Новости

Он добавил, что «Королевское гвардейское подразделение гордится тем, что охраняет Ее Величество», и что церемонии гвардейцев вызывают такой интересов туристов со всего мира.

Напомним, ранее большой резонанс вызвало видео, на котором зашедшую за заграждение туристку с силой оттолкнул гвардеец. При этом она стояла спиной к военному и не ожидала такого вмешательства. В то же время он спокойно продолжил свое участие в церемонии.