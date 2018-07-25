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В Британии прокомментировали видео с толкнувшим иностранку гвардейцем
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В Британии прокомментировали видео с толкнувшим иностранку гвардейцем 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Туристка, которую оттолкнул гвардеец, не должна была заходить за ограждения у Виндзорского замка. Такое заявление сделал официальный представитель сухопутных сил Великобритании, комментируя появившиеся в Сети кадры.
"Заграждения устанавливаются для того, чтобы защитить как зрителей, так и наших солдат; пожалуйста, оставайтесь за ними!", — приводит слова военного РИА Новости.
Он добавил, что «Королевское гвардейское подразделение гордится тем, что охраняет Ее Величество», и что церемонии гвардейцев вызывают такой интересов туристов со всего мира.
Напомним, ранее большой резонанс вызвало видео, на котором зашедшую за заграждение туристку с силой оттолкнул гвардеец. При этом она стояла спиной к военному и не ожидала такого вмешательства. В то же время он спокойно продолжил свое участие в церемонии.
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