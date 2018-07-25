Королевский гвардеец сбил наглую туристку с ног и попал на видео

Сотрудник королевской гвардии толкнул туристку, позировавшую на фоне Виндзорского замка. Видео инцидента опубликовал пользователь Twitter под ником @QuickTempaa.

На кадрах видно, как девушка вышла за ограждение и принялась улыбаться на камеру, в то время как гвардеец маршировал по строго отведенному маршруту.

От толчка в спину девушка теряет равновесие, чуть не падает и отходит в сторону, а на ее лице видно возмущение. Гвардеец продолжает путь с невозмутимым видом. Автор ролика отметил, что туристка «легко отделалась», поскольку у замка висят предупреждения, территория, по которой марширует гвардия, огорожена, а их ружья заряжены.

«Как будто она хотела, чтобы ее ударили», — пишет он. В комментариях мнения пользователей разделились: одни посчитали удар слишком сильным, а другие поддержали гвардейца, поскольку девушка повела себя крайне неуважительно.