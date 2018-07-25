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Отдых на любой вкус: в столице благоустроят более 80 парков
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Отдых на любой вкус: в столице благоустроят более 80 парков 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
До конца года в Москве благоустроят больше 80 парков. Заброшенные территории превращаются в уютные места отдыха. Спортплощадки, велодорожки, пешеходные тропинки, пляжи и даже археологический музей — занятие по душе могут найти себе и взрослые, и дети.
— Парк отличный, очень люблю попадать в детство иногда, особенно после работы!
Детские площадки в парке на Делегатской теперь популярны даже у взрослых. После благоустройства здесь появились батуты и тарзанки, которые выдерживают до 90 кг. Оживили бывший заброшенный холм — на его склонах оборудовали многометровые горки и скалодромы.
— Внука не оттащить за уши! Кататься с этой горки можно и по верху, и по трубе. Ребенка отсюда просто невозможно увести.
В парке есть как универсальные площадки, так и отдельные для малышей и детей постарше. На особо полюбившиеся качели выстраиваются в очереди. А вместо обычной песочницы здесь появилась целая песочная фабрика.
"Мы находимся в центре лабиринта — это уникальная и самая интересная площадка этого парка. Родилось это интересное пространство, где интересно людям разных возрастов, детям разных возрастов. Мы старались наполнить его максимально разнообразными функциями", — рассказывает Елена Зазулина, начальник проектного отдела компании-подрядчика.
Завершилось благоустройство и в парке Митино. Масштабную реконструкцию провели на территории в 111 гектаров. Проложили дорожки для пешеходов и велосипедистов. Старые деревья подрезали и дополнительно высадили три тысячи кустарников, разбили цветники.
"Перед началом благоустройства этот парк представлял больше лесную территорию — это были маленькие узенькие тропинки, абсолютно неухоженные деревья. Паркового вида не было, все было заросшее и некрасивое", — объясняет Дмитрий Алексюк, представитель компании-подрядчика.
В парке обустроили 4 детских и 7 спортивных площадок. При реконструкции учитывали также богатую историю этих мест. Ландшафтный парк Митино — ценная территория для археологов. Еще в XII веке здесь появились славянские городища. О древних поселениях напоминают тысячелетние курганы, их здесь десятки. Теперь они станут частью музея археологии, который открылся в парке после благоустройства.
А Левобережный парк на севере Москвы из заброшенной зоны превратился в современный городской пляж с шезлонгами, раздевалками и летним душем. На берегу оборудовали детскую игровую зону, площадку для пляжного волейбола и воркаута.
Каждый год в Москве преображаются десятки старых парков и вырастают новые. В общей сложности до конца года в столице благоустроят более 80 парковых территорий.
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