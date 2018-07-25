Назойливые коллекторы из Кургана заплатят 50 тысяч рублей за телефонный террор

Должник из Кургана отсудил у назойливых коллекторов 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба зауральского УФССП.

Мужчина пожаловался судебным приставам на то, что сотрудник компании слишком часто звонил ему с требованием вернуть деньги.

«По закону телефонные звонки должнику допускаются не более одного раза в сутки два раза в неделю восемь раз в месяц. С 22 до 8 часов в рабочие дни, и с 20 до 9 часов по местному времени в выходные и праздничные дни. Данные нормы не были соблюдены сотрудником компании», — рассказали в пресс-центре ведомства.

Судебные приставы составили административный протокол по статье «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд Курганской области обязал коллекторское агентство выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Отметим, что за первые шесть месяцев этого года от зауральцев поступило 67 жалоб на действия коллекторов. Жители региона сообщали о назойливых звонках, сообщения и агрессии со стороны коллекторов. 27 обращений были направлены на рассмотрение в уполномоченные органы, а 40 приняты к рассмотрению в УФССП России по Курганской области.

Фото: minsvyaz.ru