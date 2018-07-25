Сбитый Израилем самолет оказался истребителем Су-22

Сбитый израильскими военными сирийский самолет был истребителем Су-22. Управлявший машиной пилот погиб. Об этом сообщил журналистам источник в командовании сирийской армии.

Он пояснил, что по принятому среди сирийских военных «кодексу», сирийские летчики стараются не попасть в плен.

Израильские военные 24 июля выпустили две зенитные ракеты Patriot по истребителю «Сухой» , проникшему на два километра в израильское воздушное пространство, пишет НСН. В Дамаске позже заявили, что самолет выполнял боевое задание против террористов и границу с Израилем не пересекал.