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Сбитый Израилем самолет оказался истребителем Су-22
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Сбитый Израилем самолет оказался истребителем Су-22 

Свободная пресса 54 минуты назад
Сбитый израильскими военными сирийский самолет был истребителем Су-22. Управлявший машиной пилот погиб. Об этом сообщил журналистам источник в командовании сирийской армии.
Он пояснил, что по принятому среди сирийских военных «кодексу», сирийские летчики стараются не попасть в плен.
Израильские военные 24 июля выпустили две зенитные ракеты Patriot по истребителю «Сухой», проникшему на два километра в израильское воздушное пространство, пишет НСН. В Дамаске позже заявили, что самолет выполнял боевое задание против террористов и границу с Израилем не пересекал.
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