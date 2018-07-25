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В Латвии проверят связь с республикой задержанной в США Бутиной
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В Латвии проверят связь с республикой задержанной в США Бутиной 

РИА Новости 48 минут назад
РИГА, 25 июл — РИА Новости. Полиция безопасности Латвии проверит задержанную в США россиянку Марию Бутину на возможную связь с Латвией, сообщает Delfi со ссылкой на представителей ПБ.
Бутина в июне 2013 года разместила в сnstagram фотографию самолета airBaltic и написала, что «впервые летит на самолете с пропеллером, из Таллина в Ригу, и немного боится».
"В Полиции безопасности сообщили, что Бутина до сих пор в поле зрение латвийских спецслужб не попадала, но возможная связь задержанной с Латвией будет проверена", — сказали в ведомстве.
Марию Бутину задержали 15 июля в США по обвинению в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации. Затем ей предъявили еще одно обвинение — в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.
Адвокат россиянки заявил, что его клиентка не пыталась повлиять на политику США и лишь работала над «улучшением отношений между двумя странами». Сейчас Бутина находится под арестом. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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