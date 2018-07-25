В Латвии проверят связь с республикой задержанной в США Бутиной

РИГА , 25 июл — РИА Новости . Полиция безопасности Латвии проверит задержанную в США россиянку Марию Бутину на возможную связь с Латвией, сообщает Delfi со ссылкой на представителей ПБ.

Бутина в июне 2013 года разместила в сnstagram фотографию самолета airBaltic и написала, что «впервые летит на самолете с пропеллером, из Таллина в Ригу, и немного боится».

"В Полиции безопасности сообщили, что Бутина до сих пор в поле зрение латвийских спецслужб не попадала, но возможная связь задержанной с Латвией будет проверена", — сказали в ведомстве.

Марию Бутину задержали 15 июля в США по обвинению в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации . Затем ей предъявили еще одно обвинение — в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации.

Адвокат россиянки заявил, что его клиентка не пыталась повлиять на политику США и лишь работала над «улучшением отношений между двумя странами». Сейчас Бутина находится под арестом. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.