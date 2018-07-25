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В ГД внесли проект о компенсации взносов на капремонт для учителей в селах
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В ГД внесли проект о компенсации взносов на капремонт для учителей в селах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Депутаты от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение Госдумы проект закона, предусматривающий компенсацию по оплате взносов на капремонт для учителей, работающих в селах следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Проект настоящего федерального закона направлен на устранение правового пробела в части уточнения предусмотренных пунктом 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» компенсаций расходов на оплату взносов на капитальный ремонт педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)", — говорится в пояснительной записке к документу.
Как пояснил Миронов, по действующему законодательству, учителям полагается компенсация расходов на оплату жилья, отопления и освещения. По его словам, взнос на капитальный ремонт, согласно Жилищному кодексу, входит в плату за жилье, и, следовательно, также должен субсидироваться.
"Однако в профильном законе об образовании эта мера социальной поддержки не прописана. Чиновники пользуются возможностью двойной трактовки законодательства и зачастую отказывают сельским педагогам в выплатах", — приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы фракции.
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