В ГД внесли проект о компенсации взносов на капремонт для учителей в селах

"Проект настоящего федерального закона направлен на устранение правового пробела в части уточнения предусмотренных пунктом 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» компенсаций расходов на оплату взносов на капитальный ремонт педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как пояснил Миронов, по действующему законодательству, учителям полагается компенсация расходов на оплату жилья, отопления и освещения. По его словам, взнос на капитальный ремонт, согласно Жилищному кодексу, входит в плату за жилье, и, следовательно, также должен субсидироваться.

"Однако в профильном законе об образовании эта мера социальной поддержки не прописана. Чиновники пользуются возможностью двойной трактовки законодательства и зачастую отказывают сельским педагогам в выплатах", — приводятся слова Миронова в сообщении пресс-службы фракции.