В Тверской области создадут 2300 рабочих мест на промышленном производстве

25 июля на заседании правительства Тверской области , которое провел губернатор Игорь Руденя , обсудили итоги реализации государственной программы региона по развитию промышленного производства в 2017 году и в первом полугодии 2018-го, а также перспективы отрасли, — сообщают в пресс-службе правительства Тверской области.

По статистике, объемы промышленного производства в области растут. В настоящее время по этому показателю Верхневолжье занимает 3 место в ЦФО.

Приоритетные направления промышленности области: производство стройматериалов, фармацевтической и медицинской продукции, пищевых продуктов, обработка древесины, переработка продукции сельского хозяйства, механическая обработка металлоизделий. В прошлом году 3 промышленных предприятия получили 119,5 млн рублей субсидий из федерального бюджета, за 6 месяцев текущего года тем же предприятиям предоставлено 88,7 млн рублей.

В 2017 году был создан региональный Фонд развития промышленности , который даёт возможность предприятиям области получать льготные займы по ставке до 5% годовых на реализацию инвестпроектов по выпуску высокотехнологичной продукции. В текущем году на эти цели в областном бюджете предусмотрено 48,3 млн рублей, что позволит привлечь более 200 млн рублей инвестиций, свыше 100 млн рублей из федерального Фонда развития промышленности, обеспечить дополнительные налоговые поступления в размере около 300 млн рублей.

Еще одно направление госпрограммы по развитию промышленности — импортозамещение. В 2017 году предприятия региона реализовывали 25 инвестпроектов в этой сфере, 14 предприятий наладили выпуск новой импортозамещающей продукции. В числе наиболее значимых — производство новых электропоездов различных модификаций на Тверском вагоностроительном заводе, выпуск магистральных и распределительных шинопроводов на ООО «Система 5».

Одна из целей госпрограммы Тверской области по развитию промышленного производства на 2018 год — создание 2300 новых рабочих мест. Планируется привлечь 700 млн рублей инвестиций в модернизацию предприятий, увеличить объёмы отгрузки импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции на 10%.

Глава региона обозначил задачу внести в число показателей госпрограммы динамику снижения доли трудовых мигрантов в промышленном секторе.

Также в числе приоритетов — повышение конкурентоспособности продукции тверских производителей, модернизация производств и внедрение современных технологий, развитие системы предоставления льготных займов Фондом развития промышленности Тверской области, профориентационная работа и внедрение кластерного подхода в профобразовании.