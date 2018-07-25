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СМИ: в Саудовской Аравии запретили операции, приносящие вред животным
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СМИ: в Саудовской Аравии запретили операции, приносящие вред животным 

ТАСС 1 час назад
ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 июля. /ТАСС/. Министерство по делам окружающей среды, водного и сельского хозяйства Саудовской Аравии подготовило и утвердило список запрещенных операций над животными, сообщает телеканал Al Arabiya. Среди них популярные у мошенников инъекции ботокса в губы, горб, колени, щеки и другие части тела животного для придания им необходимой формы и упругости; использование косметических препаратов, гормонов и стимуляторов роста. Также вне закона оказались любые хирургические операции над животными, включая обрезание ушей и хвоста. Нарушителю грозит пожизненное отстранение от участия в любых конкурсах, конфискация животного и крупный денежный штрафы.
Поводом для новых законов стал случай на конкурсе «Мисс Мира», в которм участвуют верблюды Саудовской Аравии. Тогда 12 претенденток были исключены из соревнования за незаконное использование их хозяевами ботокса. Этот случай стал темой широкого обсуждения в социальных сетях и дошел до властей страны.
Меры стали продолжением политики ведомства по сохранению популяции верблюдов, к которым в аравийской монархии относятся как к национальному наследию.
Верблюжьи бега и конкурсы красоты в Саудовской Аравии не просто развлечение или дань традициям кочевья, но и многомиллионный бизнес. Призы за первые места в соревнованиях на скорость, красоту, выносливость «кораблей пустыни» достигают миллионов долларов.
Ранее в Саудовской Аравии ввели обязательное чипирование этих «кораблей пустыни» и регистрацию в общенациональной системе данных. По данным статистики, поголовье верблюдов в королевстве насчитывает 1,4 млн особей, из них только 14,2% зарегистрированы.
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