СМИ: в Саудовской Аравии запретили операции, приносящие вред животным

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 25 июля. /ТАСС/. Министерство по делам окружающей среды, водного и сельского хозяйства Саудовской Аравии подготовило и утвердило список запрещенных операций над животными, сообщает телеканал Al Arabiya. Среди них популярные у мошенников инъекции ботокса в губы, горб, колени, щеки и другие части тела животного для придания им необходимой формы и упругости; использование косметических препаратов, гормонов и стимуляторов роста. Также вне закона оказались любые хирургические операции над животными, включая обрезание ушей и хвоста. Нарушителю грозит пожизненное отстранение от участия в любых конкурсах, конфискация животного и крупный денежный штрафы.

Поводом для новых законов стал случай на конкурсе «Мисс Мира», в которм участвуют верблюды Саудовской Аравии. Тогда 12 претенденток были исключены из соревнования за незаконное использование их хозяевами ботокса. Этот случай стал темой широкого обсуждения в социальных сетях и дошел до властей страны.

Меры стали продолжением политики ведомства по сохранению популяции верблюдов, к которым в аравийской монархии относятся как к национальному наследию.

Верблюжьи бега и конкурсы красоты в Саудовской Аравии не просто развлечение или дань традициям кочевья, но и многомиллионный бизнес. Призы за первые места в соревнованиях на скорость, красоту, выносливость «кораблей пустыни» достигают миллионов долларов.

Ранее в Саудовской Аравии ввели обязательное чипирование этих «кораблей пустыни» и регистрацию в общенациональной системе данных. По данным статистики, поголовье верблюдов в королевстве насчитывает 1,4 млн особей, из них только 14,2% зарегистрированы.