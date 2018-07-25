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В Псковской области перезахоронили останки 13 красноармейцев
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В Псковской области перезахоронили останки 13 красноармейцев 

Псковская губерния 2 часа назад
В Мемориальном комплексе «Линия Сталина» 20 июля предали земле останки 13 советских бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны. Красноармейцев нашли в этом году во время раскопок. Имена и звания погибших установить не удалось. Ранее в пределах «Линии Сталина» предали земле уже более 820 человек. Из них подавляющее число — военные, найденные преимущественно на линии. Также гражданские — члены еврейских семей, бежавших из Прибалтики и настигнутых на Псковской земле немцами. Среди них несколько младенцев.
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